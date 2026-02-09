'Đánh vật' với tắc đường Hà Nội ngày cận Tết

Mất 4 tiếng cho quãng đường 10 km trong ngày cận Tết, nhiều người Hà Nội phải bỏ taxi đi bộ hoặc chuẩn bị sẵn đồ ăn, sạc pin điện thoại để cầm cự với tắc đường.

18h ngày 9/2, Lê Minh, 27 tuổi, rời văn phòng trên đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy. Sau một ngày quyết toán sổ sách căng thẳng, anh chọn taxi thay vì xe máy để chợp mắt. Nhưng quyết định này khiến anh hối hận.

Chiếc xe mất 30 phút để nhích qua cổng công ty. Qua cửa kính, Minh thấy dòng xe máy leo kín vỉa hè. Hơn hai tiếng sau, Minh đến đường Nguyễn Trãi, cách nơi xuất phát chừng 5 km. Còn vài trăm mét nữa về đến nhà nhưng trước mắt anh vẫn là biển đèn hậu đỏ rực của các phương tiện.

Đồng hồ chỉ 20h, Minh đành trả tiền, xuống đi bộ. Anh lách qua những khe hẹp giữa các đầu ôtô, hơi nóng động cơ phả vào mặt. "Đường về nhà chưa bao giờ là một cuộc hành xác bào mòn thể lực đến thế", Minh nói. Anh cho biết đã bỏ luôn bữa tối vì quá mệt.

Phố Đào Tấn, phường Giảng Võ tắc cứng chiều di chuyển từ Kim Mã về Cầu Giấy, lúc 20h ngày 8/2. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cùng cảnh ngộ, Thanh Liễu, 30 tuổi, ở phường Tây Hồ rút kinh nghiệm sau một tuần "chôn chân" ba tiếng mỗi ngày cho đoạn đường 8,5 km từ Trần Duy Hưng về nhà. Tối qua, hành trang rời công sở của cô có thêm bánh mì, sữa và một chiếc điện thoại đầy pin.

"Tôi phải đi vệ sinh và ăn lót dạ ngay trên xe vì xác định sẽ bị 'giam lỏng' nhiều giờ", Liễu kể. Bình thường, cô hay nán lại văn phòng chờ qua giờ cao điểm, nhưng những ngày giáp Tết, kỹ năng này vô tác dụng vì đường tắc đến tận đêm khuya. Nhìn sang các xe bên cạnh, Liễu thấy nhiều đứa trẻ đã ngủ gật trên lưng bố mẹ. "Thời gian đi làm về còn lâu hơn tôi bắt xe khách về quê Thanh Hóa", cô ví von.

Ghi nhận của VnExpress một tuần qua, các hội nhóm giao thông liên tục cập nhật điểm ùn tắc. Bản đồ giao thông đỏ rực từ Vành đai 2, Vành đai 3 trên cao đến các trục xuyên tâm như Láng, Trường Chinh, Giải Phóng. Tình trạng kẹt cứng lan rộng ra các khu vực Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Nhiều tài xế cho biết thời gian di chuyển gấp 3-4 lần ngày thường.

Phố Yên Hòa, phường Yên Hòa (Hà Nội) tắc cứng, người dân đứng chờ 15-20 phút để di chuyển 2-3 m, tối 9/2. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Không chỉ phương tiện cá nhân, người đi xe buýt cũng chật vật. Thiên Ân, ở phường Hoàng Mai cho biết chiếc xe buýt của cô gần như đứng im tại cầu Mai Động chiều 6/2. Tài xế thông báo có thể mất 1,5 tiếng nữa mới thoát, Ân cùng nhiều khách quyết định xuống đi bộ, len lỏi giữa dòng phương tiện để về nhà. 19h30, xem ứng dụng bản đồ giao thông vẫn báo đỏ rực các ngả đường, Ân bỏ luôn ý định ra ngoài ăn tối.

Đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy ùn tắc hơn một km, lúc 21h ngày 8/2. Ảnh: Nga Thanh

Lý giải nguyên nhân, ông Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải, cho rằng sự tích tụ dân cư và mất cân đối hạ tầng là gốc rễ. Hà Nội hiện có hơn 9,2 triệu phương tiện, trong khi tỷ lệ đất dành cho giao thông chỉ đạt 12-13%, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn 20-26%.

Một chuyên gia giao thông khác nhận định, ùn tắc cuối năm xuất phát từ 5 lý do cộng hưởng: nhu cầu đi lại, mua sắm tăng đột biến dịp cận Tết; xe chở hàng hóa cồng kềnh phân phối cho nội đô; tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán cây cảnh; các lô cốt thi công và ý thức giao thông sụt giảm mạnh khi đường đông.

Quỳnh Nga