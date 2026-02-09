Đường phố Thủ đô ùn ứ cả ngày

Các tuyến như vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển luôn đông đúc ở cả hai chiều ra và vào thành phố. Trên trục Láng - Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, mật độ xe dày đặc. Từ sáng sớm, mưa kéo dài khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.