Đường phố Thủ đô ùn ứ cả ngày

14h50 ngày 9/2, đường đê Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài hơn 500 m đoạn qua cầu Vĩnh Tuy.
14h50 ngày 9/2, đường đê Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài hơn 500 m đoạn qua cầu Vĩnh Tuy.
Dòng phương tiện nối đuôi hướng vào nội đô trên cầu Vĩnh Tuy. Hầu hết cây cầu bắc qua sông Hồng đều trong tình trạng ùn ứ.
Dòng phương tiện nối đuôi hướng vào nội đô trên cầu Vĩnh Tuy. Hầu hết cây cầu bắc qua sông Hồng đều trong tình trạng ùn ứ.
Các tuyến như vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển luôn đông đúc ở cả hai chiều ra và vào thành phố. Trên trục Láng - Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, mật độ xe dày đặc. Từ sáng sớm, mưa kéo dài khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Các tuyến như vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển luôn đông đúc ở cả hai chiều ra và vào thành phố. Trên trục Láng - Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, mật độ xe dày đặc. Từ sáng sớm, mưa kéo dài khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Trên đường Nguyễn Trãi, người dân vận chuyển cây đào, quất len lỏi trong dòng phương tiện để giao hàng. Quãng đường hơn 3 km nhưng di chuyển mất hơn 40 phút mới tới điểm giao cây, ông Hoàng Văn Bôn nói.
Trên đường Nguyễn Trãi, người dân vận chuyển cây đào, quất len lỏi trong dòng phương tiện để giao hàng. Quãng đường hơn 3 km nhưng di chuyển mất hơn 40 phút mới tới điểm giao cây, ông Hoàng Văn Bôn nói.
19h50 trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, ôtô choán hết phần đường của làn đối diện khiến người đi xe máy khó khăn di chuyển.
19h50 trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, ôtô choán hết phần đường của làn đối diện khiến người đi xe máy khó khăn di chuyển.
19h40, đường Nguyễn Trãi hướng về phường Hà Đông, hàng nghìn phương tiện nối đuôi di chuyển, ùn ứ diễn ra ở những đoạn giao cắt.
19h40, đường Nguyễn Trãi hướng về phường Hà Đông, hàng nghìn phương tiện nối đuôi di chuyển, ùn ứ diễn ra ở những đoạn giao cắt.
Hoàng Giang - Thanh Hải