Danh sách gần 550 ôtô, xe máy bị phạt nguội đợt 1

Hà NộiHàng trăm phương tiện gồm ôtô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm trong đợt 1 vận hành, ngày 10-18/12.

Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ 10/12 đến nay, hệ thống camera AI đã phát hiện, ghi hình hàng trăm phương tiện giao vi phạm. Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm (đợt 1, đến ngày 18/12), bao gồm cả ôtô và xe máy. Chủ xe có thể tra cứu xem mình có vi phạm hay không tại đây.

CSGT tra soát các vi phạm từ camera trước khi có thông báo tới người vi phạm. Ảnh:Việt An

Hà Nội vận hành 1.873 camera AI khắp thành phố tại 195 nút giao trọng yếu. Về lý thuyết, cơ quan chức năng cho biết camera có thể nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm. Những lỗi phổ biến được phát hiện tự động trong thời gian qua như không tuân thủ đèn tín hiệu, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe.

Những lỗi khác camera AI cũng có thể phát hiện gồm không tín hiệu chuyển làn, không tuân thủ vạch kẻ đường, dừng đỗ trái quy định, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, xe dừng đón/trả khách sai quy định, che dán biển số, chở hàng cồng kềnh, xe tự chế...

Chủ phương tiện, người điều khiển có thể chủ động tra cứu thông tin "phạt nguội" trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Minh Vũ