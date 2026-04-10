Thứ sáu, 10/4/2026
Thứ sáu, 10/4/2026, 14:37 (GMT+7)

Gần 40 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh

38 trường, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP - dùng trong xét tốt nghiệp đại học và học thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo danh sách cập nhật đến hết tháng 3 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số này tăng hai so với trước, gồm trường Đại học Mở TP HCM và Quốc tế Hồng Bàng.

Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) hiện được dùng trong tuyển dụng công chức, viên chức, tuyển sinh sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). Ở bậc đại học, đây là điều kiện để sinh viên được công nhận tốt nghiệp, tối thiểu bậc 3/6 trở lên (tương đương bậc B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Một số trường cũng chấp nhận chứng chỉ này trong tuyển sinh đầu vào.

Để được tổ chức thi, các trường phải có bộ phận độc lập, chuyên thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ; có đội ngũ nhân sự quản lý, chấm thi, ra đề, phân tích dữ liệu thi và kỹ thuật viên; đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm tổ chức thi trên máy tính...

Danh sách 38 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP năm 2026 như sau:

TT

Tên đơn vị

1

Trường Đại học Sư phạm TP HCM

2

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

3

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

4

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

5

Đại học Thái Nguyên

6

Trường Đại học Cần Thơ

7

Trường Đại học Hà Nội

8

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9

Trường Đại học Vinh

10

Trường Đại học Sài Gòn

11

Trường Đại học Ngân hàng TP HCM

12

Trường Đại học Trà Vinh

13

Trường Đại học Văn Lang

14

Trường Đại học Quy Nhơn

15

Trường Đại học Tây Nguyên

16

Học viện An ninh Nhân dân

17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

18

Trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT)

19

Trường Đại học Thương mại

20

Học viện Khoa học Quân sự

21

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

22

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM

23

Học viện Cảnh sát Nhân dân

24

Đại học Bách Khoa Hà Nội

25

Trường Đại học Nam Cần Thơ

26

Trường Đại học Ngoại thương

27

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

28

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

29

Trường Đại học Kinh tế TP HCM

30

Trường Đại học Lạc Hồng

31

Trường Đại học Đồng Tháp

32

Đại học Duy Tân

33

Trường Đại học Phenikaa

34

Học Viện Ngân hàng

35

Trường Đại học Tài chính - Marketing

36

Trường Đại học Thành Đông

37

Trường Đại học Mở TP HCM

38

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành năm 2014, trên cơ sở khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh ở các nước, kết hợp thực tế tại Việt Nam.

Khung này được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) và 6 bậc (từ 1 đến 6 tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR):

Bậc 1 (sơ cấp) tương thích với bậc A1 trong CEFR.

Bậc 2 (sơ cấp) tương thích với bậc A2 trong CEFR.

Bậc 3 (trung cấp) tương thích với bậc B1 trong CEFR.

Bậc 4 (trung cấp) tương thích với bậc B2 trong CEFR.

Bậc 5 (cao cấp) tương thích với bậc C1 trong CEFR.

Bậc 6 (cao cấp) tương thích với bậc C2 trong CEFR.

Thí sinh thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm

