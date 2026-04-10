Gần 40 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh

38 trường, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP - dùng trong xét tốt nghiệp đại học và học thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo danh sách cập nhật đến hết tháng 3 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số này tăng hai so với trước, gồm trường Đại học Mở TP HCM và Quốc tế Hồng Bàng.

Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) hiện được dùng trong tuyển dụng công chức, viên chức, tuyển sinh sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). Ở bậc đại học, đây là điều kiện để sinh viên được công nhận tốt nghiệp, tối thiểu bậc 3/6 trở lên (tương đương bậc B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Một số trường cũng chấp nhận chứng chỉ này trong tuyển sinh đầu vào.

Để được tổ chức thi, các trường phải có bộ phận độc lập, chuyên thực hiện chức năng đánh giá năng lực ngoại ngữ; có đội ngũ nhân sự quản lý, chấm thi, ra đề, phân tích dữ liệu thi và kỹ thuật viên; đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm tổ chức thi trên máy tính...

Danh sách 38 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh VSTEP năm 2026 như sau:

TT Tên đơn vị 1 Trường Đại học Sư phạm TP HCM 2 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 3 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 4 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 5 Đại học Thái Nguyên 6 Trường Đại học Cần Thơ 7 Trường Đại học Hà Nội 8 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 9 Trường Đại học Vinh 10 Trường Đại học Sài Gòn 11 Trường Đại học Ngân hàng TP HCM 12 Trường Đại học Trà Vinh 13 Trường Đại học Văn Lang 14 Trường Đại học Quy Nhơn 15 Trường Đại học Tây Nguyên 16 Học viện An ninh Nhân dân 17 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 18 Trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT) 19 Trường Đại học Thương mại 20 Học viện Khoa học Quân sự 21 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM 22 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM 23 Học viện Cảnh sát Nhân dân 24 Đại học Bách Khoa Hà Nội 25 Trường Đại học Nam Cần Thơ 26 Trường Đại học Ngoại thương 27 Trường Đại học Công nghiệp TP HCM 28 Trường Đại học Kinh tế quốc dân 29 Trường Đại học Kinh tế TP HCM 30 Trường Đại học Lạc Hồng 31 Trường Đại học Đồng Tháp 32 Đại học Duy Tân 33 Trường Đại học Phenikaa 34 Học Viện Ngân hàng 35 Trường Đại học Tài chính - Marketing 36 Trường Đại học Thành Đông 37 Trường Đại học Mở TP HCM 38 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành năm 2014, trên cơ sở khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh ở các nước, kết hợp thực tế tại Việt Nam.

Khung này được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) và 6 bậc (từ 1 đến 6 tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR):

Bậc 1 (sơ cấp) tương thích với bậc A1 trong CEFR.

Bậc 2 (sơ cấp) tương thích với bậc A2 trong CEFR.

Bậc 3 (trung cấp) tương thích với bậc B1 trong CEFR.

Bậc 4 (trung cấp) tương thích với bậc B2 trong CEFR.

Bậc 5 (cao cấp) tương thích với bậc C1 trong CEFR.

Bậc 6 (cao cấp) tương thích với bậc C2 trong CEFR.

Thí sinh thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm