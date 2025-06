Danh sách 23 Bí thư Tỉnh, Thành ủy mới sau sáp nhập

Sáng 30/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố danh sách chỉ định nhân sự Bí thư 23 tỉnh thành nhiệm kỳ 2020-2025, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên 68 tuổi, quê Tây Ninh, có trình độ cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; trước đó là Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 và Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13.

Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 7/2011, khi là Ủy viên Trung ương Đảng, ông được phân công làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11/2013, ông Nguyễn Văn Nên được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đến tháng 1/2016, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, sau đó được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 10/2020 đến nay, ông giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM.

TP HCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập TP HCM (cũ) và tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích 6.777 km2, dân số 14 triệu.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Ông Quảng 56 tuổi, quê Hải Phòng, trình độ tiến sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành kiểm sát như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện KSND tối cao tại TP HCM; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM; Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015-2020. Ông làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ tháng 10/2020.

Thành phố Đà Nẵng mới trực thuộc Trung ương, hình thành trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, diện tích 11.859 km2, dân số hơn 3 triệu.

Ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Giang Huy

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Ông Bình 58 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, thạc sĩ Kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; từng đảm nhiệm các chức vụ ở Kiên Giang như Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch tỉnh... Tháng 10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tháng 1/2025, ông Bình được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

TP Cần Thơ (mới) trực thuộc Trung ương, được hình thành trên cơ sở sáp nhập TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, diện tích 6.360 km2, quy mô dân số 4,2 triệu.

Ông Đỗ Thanh Bình. Ảnh: Cổng thông tin TP Cần Thơ

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới.

Ông Văn 49 tuổi, quê Hưng Yên, từng kinh qua các chức vụ: Phó chính ủy, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ tháng 8/2024 và làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai từ tháng 1/2025.

Tỉnh Đồng Nai mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai (cũ) và tỉnh Bình Phước, diện tích 12.737 km2, dân số 4,5 triệu.

Ông Vũ Hồng Văn. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng mới.

Ông Châu 56 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ tiến sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; từng làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Phó bí thư, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 1/2023.

TP Hải Phòng trực thuộc Trung ương, được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng.

Ông Lê Tiến Châu. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc VN

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mới.

Ông Huy 55 tuổi, quê Nam Định; trình độ cử nhân Kinh tế lao động, thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông Huy từng làm Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn; Phó chủ tịch tỉnh Hà Nam; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên. Từ tháng 9/2020, ông Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam từ tháng 3/2025.

Tỉnh Ninh Bình mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Ninh Bình (cũ) với Hà Nam, Nam Định, diện tích 3.942 km2, dân số 4,4 triệu.

Ông Trương Quốc Huy. Ảnh: Cổng thông tin Hà Nam

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa 53 tuổi, thạc sĩ kinh tế, quê xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông từng giữ chức Phó trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Từ tháng 5/2018, ông làm Vụ trưởng Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 1/2019, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên từ tháng 7/2021.

Tỉnh Hưng Yên mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên (cũ), diện tích 2.514 km2, dân số 3,56 triệu.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: Báo Hưng Yên

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang mới.

Ông Hầu A Lềnh 52 tuổi, người dân tộc Mông, quê xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Ủy viên Trung ương đảng khóa 10 và 11 (dự khuyết), 12, 13. Ông từng là cán bộ của Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc...

Năm 2018, ông giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4/2021. Ông giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang từ tháng 1/2025.

Tỉnh Tuyên Quang mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang (cũ), diện tích 13.800 km2, dân số 1,86 triệu.

Ông Hầu A Lềnh. Ảnh: Giang Huy

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới.

Ông Trịnh Việt Hùng 48 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13. Nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, ông Hùng trải qua các cương vị như Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư huyện Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch tỉnh và làm Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 7/2024.

Tỉnh Thái Nguyên mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Thái Nguyên (cũ) và Bắc Kạn, diện tích 8.375 km2, dân số 1,8 triệu.

Ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Sở Ngoại vụ Thái Nguyên

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới.

Ông Trường 48 tuổi, quê Nam Định; trình độ cử nhân xây dựng dân dụng và công nghiệp, thạc sĩ quản lý đô thị và công trình. Ông Trường từng kinh qua nhiều chức vụ tại Lào Cai như Phó giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Kiến trúc quy hoạch và Kiểm định xây dựng; Phó giám đốc Sở Xây dựng; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch huyện Sa Pa; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Phó chủ tịch tỉnh Lào Cai. Tháng 11/2020, ông làm Chủ tịch UBND tỉnh và làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai từ tháng 2/2025.

Tỉnh Lào Cai mới diện tích 13.256 km2, dân số khoảng 1,78 triệu, hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Yên Bái và Lào Cai (cũ).

Ông Trịnh Xuân Trường. Ảnh: Cổng thông tin Lào Cai

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới.

Ông Phong 53 tuổi, quê huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Bắt đầu làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai từ năm 1994, ông Phong trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh này như Phó giám đốc, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch thành phố; Bí thư huyện ủy Bắc Hà; Phó chủ tịch tỉnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai từ tháng 10/2020 và làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ tháng 1/2025.

Tỉnh Phú Thọ mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Phú Thọ (cũ) và Hòa Bình, Vĩnh Phúc, diện tích 9.361 km2, dân số 4,02 triệu.

Ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: Truyền hình Lào Cai

Ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu 58 tuổi, quê huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trước năm 2019, ông Gấu là Phó chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Quân khu 9. Tháng 1/2022, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Một năm sau, ông được thăng quân hàm lên trung tướng. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang từ tháng 6/2024.

Tỉnh Bắc Ninh mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh (cũ), diện tích 4.718 km2, dân số là 3,6 triệu.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mới.

Ông Lê Ngọc Quang 51 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, cử nhân Báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng giữ chức Phó ban, Trưởng ban Thời sự, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình từ tháng 10/2024.

Tỉnh Quảng Trị mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Quảng Trị (cũ) và tỉnh Quảng Bình, diện tích 12.700 km2, dân số 1,86 triệu.

Ông Lê Ngọc Quang. Ảnh: Nguyễn Chiến

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới.

Bà Vân 51 tuổi, quê Quảng Ngãi, cử nhân ngữ văn, thạc sĩ lý luận văn học, cao cấp lý luận chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13. Bà từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy. Bà làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8/2020.

Tỉnh Quảng Ngãi mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi (cũ), diện tích 14.832 km2, dân số 2,1 triệu.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: Ngọc Đức

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới.

Ông Dũng 59 tuổi, quê xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông là thạc sĩ Luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng là Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch huyện Phù Cát, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND Bình Định. Ông giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND Bình Định từ tháng 11/2014; làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định từ tháng 10/2020.

Tỉnh Gia Lai mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ), diện tích 21.576 km2, dân số 3,58 triệu.

Ông Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa mới.

Ông Thành 56 tuổi, quê Vĩnh Phúc, là tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng giữ chức Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam; Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương. Tháng 6/2021, ông Thành được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa từ tháng 11/2024.

Tỉnh Khánh Hòa mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa (cũ), diện tích 8.555 km2, dân số 2,2 triệu.

Ông Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: Bùi Toàn

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mới.

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, 52 tuổi, quê Đăk Lăk, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, cử nhân Kinh tế đối ngoại; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13.

Ông bắt đầu sự nghiệp tại ngành Hải quan, sau đó chuyển công tác về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đăk Lăk. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Cư M'gar, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 7/2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng từ tháng 4/2025.

Tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ ba tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Bình Thuận, trung tâm hành chính tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh rộng nhất nước với tổng diện tích hơn 24.233 km2; dân số hơn 3,8 triệu với nhiều dân tộc anh em sinh sống.

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk mới.

Ông Trung 52 tuổi, quê Nghệ An, trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Hành chính công; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Trung từng nhiều năm làm ở Sở Tư pháp Đăk Nông; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô; Chánh văn phòng UBND Đăk Nông; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đăk Nông; Trưởng ban Pháp chế HĐND Đăk Nông; Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đăk Nông. Tháng 11/2020, ông Trung được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Đăk Nông và làm Bí thư tỉnh Đăk Lăk từ tháng 5/2021.

Tỉnh Đăk Lăk mới rộng 18.096 km2, dân số là 3,34 triệu, được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đăk Lăk cũ và tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An, được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh mới.

Ông Quyết 53 tuổi, quê Ninh Bình, trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Ông từng làm việc tại TAND tỉnh Ninh Bình; Sở Tư Pháp, Văn phòng Công chứng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai. Tháng 9/2007, ông Quyết công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng làm Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5. Tại Hội nghị Trung ương 3, tháng 7/2021, ông Quyết được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau đó giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Long An từ tháng 2/2025.

Tỉnh Tây Ninh mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Long An và Tây Ninh (cũ), diện tích 8.536 km2, dân số 3,25 triệu.

Ông Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: Báo Long An

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mới.

Ông Cường 58 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân hành chính, cao cấp chính trị. Ông Cường từng giữ các chức vụ quan trọng như Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư TP Thành ủy Trà Vinh.

Tỉnh Vĩnh Long mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Bến Tre, Trà Vinh, diện tích 6.296 km2, dân số 4,26 triệu.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới.

Ông Phong 47 tuổi, thạc sĩ sinh học, quê Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13. Ông trưởng thành từ phong trào Đoàn và làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa 10, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa 9 vào tháng 12/2013.

Tháng 4/2016, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Cuối năm 2017, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp từ tháng 10/2020.

Tỉnh Đồng Tháp mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Tháp (cũ) và Tiền Giang, diện tích 5.938 km2, dân số 4,37 triệu.

Ông Lê Quốc Phong. Ảnh: Hồng Ngự

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.

Ông Hải 60 tuổi, quê Cà Mau; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; từng đảm nhiệm các nhiệm vụ ở Cà Mau như Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy. Ông Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang từ tháng 1/2025.

Tỉnh An Giang mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh An Giang (cũ) và Kiên Giang, diện tích là 9.888 km2, dân số 4,95 triệu.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mới.

Ông Hải 48 tuổi, quê xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP HCM, là thạc sĩ Quản lý đô thị, kỹ sư Xây dựng, cử nhân Kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ như Phó chủ tịch UBND quận 8, Phó bí thư, Bí thư Quận ủy quận 8, Bí thư Quận ủy quận 3... Tháng 4/2019, ông Hải được điều động giữ chức trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM. Tháng 10/2020, ông được bầu làm Phó bí thư Thành ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau từ tháng 1/2025.

Tỉnh Cà Mau mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Cà Mau (cũ) và Bạc Liêu, diện tích 7.942 km2, dân số 2,6 triệu.

Ông Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: An Minh

