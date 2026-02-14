Đánh nhau náo loạn sau va chạm xe ở TP HCM, hai người bị bắt

Đoàn Quang Lân, 43 tuổi và Lê Thanh Bân, 48 tuổi, bị bắt sau khi dùng hung khí ẩu đả giữa đường vì va quẹt xe, gây náo loạn khu dân cư.

Ngày 14/2, Lân và Bân bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hai người cầm hung khí đánh nhau sau va chạm giao thông ở TP HCM Hai bị can đuổi đánh nhau gây náo loạn, khi bị bắt đã bày tỏ ân hận. Video: Công an TP HCM

Theo điều tra, chiều 18/1, Lân lái ôtô từ đường số 41 ra đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng (quận 7 cũ) thì va chạm với xe máy do Bân điều khiển. Hai bên tranh cãi, sử dụng hung khí lao vào nhau xô xát.

Sự việc gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, khiến nhiều người đi đường bức xúc. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Lân và Bân mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật nên quyết định khởi tố.

Lê Thanh Bân (trái) và Đoàn Quang Lân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Thời gian gần đây, tình trạng mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông dẫn đến bạo lực đang có chiều hướng gia tăng. Cơ quan điều tra cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi gây rối, hành hung người khác nơi công cộng theo tinh thần "không có vùng cấm hay ngoại lệ".

Bốn hôm trước, Mã Thanh khi lái Bentley trên đường Nguyễn Trãi (quận 1 cũ) va chạm với ôtô công nghệ 7 chỗ. Sau cự cãi, tài xế này cùng bạn là Ngô Duy Đông đã đuổi đánh nam hành khách đi trên xe 7 chỗ. Hậu quả, Thanh và Đông bị bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết đúng quy định pháp luật. Người dân tuyệt đối không nên nóng nảy, manh động hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn nhằm tránh các hậu quả pháp lý đáng tiếc.

Quốc Thắng