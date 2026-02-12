Tài xế xe Bentley bị bắt sau vụ đuổi đánh người ở TP HCM

Mã Thanh - tài xế xe Bentley, và bạn là Ngô Duy Đông bị cáo buộc gây mất an ninh trật tự, khi đuổi đánh người sau va chạm giao thông ở trung tâm thành phố.

Ngày 12/2, Thanh và Đông (cùng 49 tuổi) bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra xác định, hai người này đã có hành vi đuổi đánh người giữa giao lộ trung tâm, gây náo loạn, cản trở giao thông và buộc công an can thiệp... đã xâm phạm trật tự công cộng.

Mã Thanh (trái) và Ngô Duy Đông bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, 2h30 hai hôm trước, Thanh lái ôtô Bentley trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành (quận 1 cũ), xe va chạm với ôtô công nghệ do nam tài xế 34 tuổi cầm lái, chở người đàn ông 39 tuổi. Hai bên dừng xe giữa giao lộ để giải quyết nhưng xảy ra cãi vã.

Một lúc sau, Đông đi xe máy đến hiện trường, cùng Thanh xô xát, đuổi đánh nam hành khách 39 tuổi.

Sự việc gây náo loạn khu vực, chỉ dừng lại khi CSGT và Công an phường Bến Thành có mặt vãn hồi trật tự. Lực lượng chức năng đã đưa những người liên quan về làm việc.

Triệu tập tài xế bentley đuổi đánh nhau náo loạn sau va chạm Cảnh sát làm việc với tài xế Bentley - người đuổi đánh "đối thủ" sau va chạm giao thông. Video: Công an TP HCM

Theo Công an TP HCM, trên thực tế nhiều vụ va chạm nhẹ hoặc tranh cãi nhất thời nhưng do thiếu kiềm chế, các bên đã dùng bạo lực giải quyết, gây thương tích cho người khác. Những hành vi manh động này sẽ bị cảnh sát truy xét, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra sự cố giao thông, tuyệt đối không dùng vũ lực.

Quốc Thắng