Nghệ sĩ hài Vân Sơn từ Mỹ về nước dự sự kiện ra mắt "Đại tiệc trăng máu 8", phim điện ảnh anh đóng chính sau 25 năm, chiều 17/4.

Anh được quan tâm khi xuất hiện ở buổi công chiếu tại TP HCM, sau thời gian dài vắng bóng làng phim. Diễn viên cho biết nhận lời mời của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bởi tâm đắc với kịch bản gốc One cut of the dead (Nhật Bản). Vài năm trước, tình cờ xem bộ phim trong một chuyến bay, anh thích thú trước những tình tiết khai thác chuyện hậu trường của giới điện ảnh, thông điệp truyền cảm hứng theo đuổi đam mê cho người trẻ.

Danh hài Vân Sơn tái xuất ở tuổi 65

Việc tái hợp với nhà sản xuất Charlie Nguyễn cũng là lý do thôi thúc anh trở lại. Quen biết Charlie Nguyễn từ bé, anh chứng kiến chặng đường làm nghề của đồng nghiệp khi từ sinh viên ngành máy tính rẽ hướng làm phim, dần tạo được tiếng vang. Anh ngưỡng mộ đạo diễn Việt kiều khi về nước gây dựng sự nghiệp điện ảnh suốt thập niên 2000-2010.

"Tôi rất kén vai, kịch bản không hợp, nhân vật không hay hoặc đạo diễn không quen đều từ chối. Dự án này đem lại cho tôi cảm giác thân thiết, hòa hợp, các bạn diễn đều xem nhau như thành viên trong gia đình", Vân Sơn nói.

Áp lực lớn nhất với anh nằm ở khâu diễn xuất. Do quen diễn lối hài tung hứng trên sân khấu, đứng trước ống kính điện ảnh, nghệ sĩ được đạo diễn yêu cầu phải thể hiện cảm xúc tự nhiên, khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Diễn viên còn lo lắng vì lâu ngày tái xuất, khó theo kịp về thể lực so với các gương mặt trẻ như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ. "Tôi cũng sợ không biết tham gia phim này có được khán giả đón nhận như mong đợi", anh nói.

Nghệ sĩ đóng vai chính - Tâm OK, một đạo diễn bị gán mác "chuyên làm phim rác". Vì liên tục ra mắt sản phẩm thiếu chất lượng, ông bị con gái (Lâm Thanh Mỹ) giận, đồng nghiệp chê cười. Ông quyết tâm thực hiện một bộ phim để đời, đem lại niềm tự hào cho con. Tuy nhiên, dự án Tâm được giao là một bộ phim kinh dị về đề tài xác sống với thời lượng 35 phút, chỉ quay one shot (quay liền, không cắt cảnh), phát trực tiếp. Nhiều tình huống hỗn loạn, dở khóc dở cười xảy ra trên trường quay bộ phim.

Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, vào nghề từ năm 1977 khi gia nhập đoàn ca múa nhạc Hương miền Nam. Vài năm sau, anh tách đoàn hoạt động solo, trở thành nghệ sĩ hài độc thoại (stand-up comedy). Một thời gian, anh tham gia nhóm nghệ sĩ Bảo Quốc, thế chỗ Duy Phương và diễn ở các tụ điểm tại Sài Gòn.

Vân Sơn kể chuyện được Châu Tinh Trì viết thư cảm ơn

Thập niên 1990, sau khi sang Mỹ, anh và Bảo Liêm là hai cây hài ăn khách ở cộng đồng người Việt tại California. Anh từng lồng tiếng cho các tác phẩm của Châu Tinh Trì và loạt phim TVB. Sau đó, anh thành lập trung tâm giải trí, hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh, gây sốt với nhiều tiểu phẩm trên sân khấu hải ngoại. Thập niên 2000, nghệ sĩ về nước diễn hài, tham gia game show, làm giám khảo cho các chương trình Người bí ẩn, Người hát tình ca. Cuối năm 2015, Vân Sơn thành lập nhà hát V Show (TP HCM) có sức chứa khoảng 400-500 khán giả, một thời gian sau ngừng hoạt động.

Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Đức Khuê Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê. Kịch bản làm lại từ phim One cut of the dead - từng gây sốt tại Nhật Bản năm 2018, thu về hơn 30 triệu USD dù kinh phí chỉ 25.000 USD. Một trong những điểm độc đáo của tác phẩm là cảnh one shot dài hơn 30 phút mở màn.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết khi xem bản Nhật ở rạp, anh từng thiếu kiên nhẫn vì diễn biến đoạn đầu nhàm chán, định bỏ về. Sau một phần ba thời lượng, tác phẩm bắt đầu hấp dẫn hơn, nhiều tình huống gây bất ngờ. Khi cùng Charlie Nguyễn làm lại tác phẩm, anh giữ phần lớn cấu trúc kể chuyện, thêm thắt một số nhân vật, tình tiết phù hợp hơn với bối cảnh trong nước, như vai thầy pháp (Tuấn Khải), nhà sản xuất phim Hàn (Kim Kang Woo). Tác phẩm ra rạp kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, đối đầu với các phim Anh Hùng, Phí phông, Heo năm móng, Trùm Sò.

