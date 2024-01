Danh hài Mỹ nói không bao giờ làm MC Oscar

Nghệ sĩ Kevin Hart nói sẽ không dẫn lễ trao giải Oscar 2024 vì cho rằng đó "không phải là môi trường thân thiện với hài kịch".

Kevin Hart trong chương trình "Watch What Happens Live" Kevin Hart nói về việc không làm MC Oscar trong chương trình "Watch What Happens Live". Video: WWHL

Kevin Hart là khách mời trong talkshow Watch What Happens Live hôm 11/1. Trong đó, người dẫn chương trình Andy Cohen nhắc tới việc những chương trình trao giải thường mời các diễn viên hài làm MC, trong đó có Kevin Hart.

Khi Cohen hỏi Hart có sẵn sàng làm MC Oscar trong tương lai không, nghệ sĩ nói: "Hãy loại bỏ ý tưởng về chuyện đó, nó sẽ không xảy ra đâu. Không có gì tốt đẹp cả". Theo Hart, ở một giai đoạn trong sự nghiệp, việc dẫn chương trình Oscar là mong muốn của diễn viên. Tuy nhiên, việc làm MC cho Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ không cần thiết vào thời điểm hiện tại.

Sau lần xuất hiện trên chương trình của Andy Cohen, Hart nhắc lại quan điểm trên ở cuộc phỏng vấn với Sky News hôm 12/1. "Dù bạn có chút hy vọng nào, tôi muốn hủy nó ngay bây giờ. Sẽ không phải là giải Oscar, Quả Cầu Vàng hay bất cứ thứ gì khác. Các lễ trao giải không còn là môi trường thân thiện với hài kịch nữa".

Đầu tháng 12/2018, Kevin Hart thông báo anh được chọn làm MC cho Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 diễn ra đầu năm 2019. Ngay sau đó, anh vấp phải chỉ trích vì từng có tuyên bố miệt thị, bài xích người đồng tính trong khoảng năm 2009. Hàng nghìn người ký tên gửi đơn lên Viện Hàn lâm yêu cầu loại Kevin Hart. Diễn viên hài sau đó xóa các bài viết, xin lỗi người hâm mộ và xin rút khỏi lễ trao giải Oscar.

Kevin Hart trong chương trình "Watch What Happens Live". Ảnh: WWHL

Kevin Hart, 45 tuổi, là nghệ sĩ hài độc thoại và diễn viên. Hart thường cộng tác với Dwayne Johnson (The Rock), đóng trong Central Intelligence, Jumanji: Welcome to the Jungle và Fast & Furious: Hobbs & Shaw với vai khách mời. Trước Oscar, diễn viên làm MC cho các lễ trao giải BET Awards, MTV Video Music Awards và MTV Movie Awards.

Theo People, Hart sẽ là người thứ 25 được trao giải The Mark Twain Prize for American Humor, vinh danh những người có khiếu hài hước tác động đến xã hội Mỹ, vào ngày 24/3.

Quế Chi (theo People, Variety)