Đánh giá Oppo Reno6 5G

Smartphone mới của Oppo có thiết kế khác biệt so với hầu hết smartphone tầm giá 13 triệu đồng. Máy có camera nhiều tính năng và sạc nhanh nhất thị trường.

Mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng Reno của Oppo có thiết kế khác hoàn toàn "đàn em" Reno6 Z, hay các smartphone Android hiện có trên thị trường. Máy được làm vuông vắn tương tự iPhone 12. Thiết kế này giúp cho Reno6 nhìn cứng cáp hơn, cũng giúp bảo vệ rơi vỡ tốt hơn. Tuy nhiên, thiết kế vuông không đem lại cảm giác cầm ôm tay và dễ chịu giống kiểu cong như trên Reno6 Z.

Reno6 có tỷ lệ màn hình 21:9, nên bề ngang nhỏ và dài hơn iPhone 12 và dễ cầm gọn trong lòng bàn tay hơn sản phẩm của Apple. Mặc dù thiết kế vuông vắn, Reno6 chỉ mỏng 7,6 mm, nặng 182 gram - mỏng và nhẹ hơn đối thủ Galaxy A52 5G (dày 8,4 mm, nặng 189 gram). Thiết kế mặt kính phẳng, nên khi vuốt về hai bên cạnh máy, người dùng sẽ có cảm giác hơi cấn tay.

Mặt lưng được chế tạo theo công nghệ Reno Glow nên nhám, giúp chống bám vân tay, cũng như mang lại hiệu ứng đổi màu độc đáo. So với thế hệ trước - Reno5 5G, Reno6 5G có khung viền được làm bằng kim loại chắc chắn và đẹp hơn. Cách bố trí phím bấm cứng hai bên thân máy giống thế hệ trước. Trên Reno6, giắc cắm 3,5 mm không còn. Oppo đưa vị trì khay cắm sim từ cạnh bên xuống. Trong tầm giá 13 triệu đồng, việc chưa trang bị tính năng chống nước là điểm trừ của sản phẩm.

Về màn hình, Reno6 không khác biệt so với Reno5. Máy vẫn sử dụng tấm nền AMOLED đục lỗ, kích thước 6,43 inch. Tấm nền có độ phân giải FullHD+, hỗ trợ tần số quét 90 Hz và HDR10. Màn hình của máy cho góc nhìn rộng, chi tiết và độ sáng tốt. So với đàn em Reno6 Z, Reno6 có nhiều thiết lập về màn hình hơn, cho phép điều chỉnh màu sắc sống động hay trung thực. Tông màu của màn hình và nâng cấp video từ SDR sang HDR cũng có màu sắc và độ sâu hình ảnh tốt hơn. Màn hình của Reno6 hỗ trợ các tính năng và chứng nhận quen thuộc, như Netflix HD, bảo vệ mắt, Always on Display hay Dark Mode.

Cảm biến vân tay dưới màn hình có tốc độ nhận diện nhanh, chính xác, nhưng lại bố trí hơi thấp, không thuận tiện khi sử dụng. Người dùng có thể sử dụng tính năng nhận diện gương mặt để mở khoá nhưng tính năng này độ an toàn không cao.

Reno6 chạy phiên bản ColorOS 11.3 mới nhất xây dựng trên nền tảng Android 11. Tính năng nổi trội đầu tiên của hệ điều hành này là RAM+, giúp tăng dung lượng RAM lên tối đa 5 GB so với tiêu chuẩn. Theo đó, Reno6 có thể có RAM 13 GB. Ngoài ra, Oppo cũng trang bị hàng loạt các tính năng thông minh hỗ trợ công nghệ AI để bảo mật, hay hỗ trợ và tăng tốc chơi game. Điểm cộng của ColorOS là đơn giản và dễ sử dụng.

Về phần cứng, máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 900U, hỗ trợ kết nối 5G, RAM 8 GB và 128 GB bộ nhớ trong, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Chip xử lý mới trên Reno6 được sản xuất trên quy trình 6 nm tiết kiệm điện hơn và mạnh hơn hẳn chip Snapdragon 765G được trang bị trên Reno5 5G. Ngoài hỗ trợ kết nối 5G nhiều băng tần, chip xử lý này cũng hỗ trợ Wi-Fi 6.

Trải nghiệm thực tế, Reno6 hoàn toàn đáp ứng tốt game thủ bình thường với các trò chơi phổ biến như Liên Quân Mobile, PUBG hay FreeFire. Máy có thể chơi ở thiết lập đồ hoạ cao nhất, tuy nhiên, khi chơi trong thời gian dài, máy thỉnh thoảng có hiện tượng sụt khung hình. Hệ thống tản nhiệt của Reno6 tốt. Máy chỉ hơi ấm dù "benchmark" nhiều lần hay chơi game trong thời gian dài.

Camera của Reno6 tương tự Reno6 Z về cả cấu hình và tính năng. Oppo chỉ trang bị cho Reno6 Z ba camera sau. Trong đó, camera chính 64 megapixel, khẩu độ f/1.7, hỗ trợ chống rung điện tử EIS, camera góc siêu rộng 8 megapixel và camera phụ 2 megapixel dùng để chụp macro. Camera selfie độ phân giải 32 megapixel. Tuy nhiên, nhờ chip xử lý mạnh hơn, máy lấy nét và chụp nhanh hơn. Hình ảnh chụp với công nghệ AI cũng được xử lý nhanh hơn. Hình ảnh chụp được có chi tiết tốt, màu sắc trung thực. Camera góc rộng ít bị cong góc tuy nhiên chi tiết không cao và bị bệt màu. Chế độ chụp đêm là điểm ấn tượng, cho hình ảnh rõ nét không bị bệt màu ngay cả trong điều kiện ánh sáng rất yếu.

Tính năng nổi bật nhất của bộ đôi Reno6 là quay và chụp chân dung với lọc màu AI và Bokeh Flare, tạo các hiệu ứng giúp nổi bật chủ thể cho dù phông nền phía sau không được đẹp.