5 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường và gây hấn taxi công nghệ

Khi ý thức sử dụng không gian chung xuống thấp, đường xá khu dân cư bị biến thành sân cầu lông.

Một nhóm 5 người ngang nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, trong một khu dân cư. Một tài xế ôtô công nghệ đi ngang qua phản ứng, thì bị hăm dọa. Đáng nói thay, câu chuyện không văn minh này xảy ra tại khu dân cư mang tên Văn Minh (phường Bình Trưng, TP HCM).

Không sa đà vào hành vi của nhóm người đánh cầu lông, tôi thấy câu chuyện này là mẫu số chung, như đã xảy ra ở rất nhiều khu dân cư khác, nó ánh hai vấn đề không nhỏ của đô thị hiện nay.

Thứ nhất, đường trong khu dân cư biến thành sân chơi. Tình trạng biến đường sá thành nơi sinh hoạt, giải trí vẫn phổ biến ở nhiều khu dân cư, nhất là tại các đô thị lớn. Người lớn thản nhiên chơi cầu lông, trẻ em tụ tập đá bóng, đi xe đạp, thậm chí bày bàn ghế ăn uống ngay trên lòng đường. Điều này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng.

Một con đường, dù rộng hay nhỏ, vẫn là hạ tầng giao thông công cộng, không thể xem như sân riêng của một gia đình hay một nhóm người nào để tùy tiện sử dụng.

Nhóm 5 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường Video: Facebook

Thứ hai, là ý thức sử dụng không gian chung. Sự việc cũng cho thấy thói quen lấn chiếm không gian công cộng vẫn tồn tại khá phổ biến.

Không chỉ giăng lưới làm sân cầu lông giữa đường, nhiều người còn đặt chậu cây, bày hàng quán, dựng xe tràn ra vỉa hè, thậm chí chiếm dụng lối đi chung như thể đó là tài sản cá nhân.

Ở góc độ pháp lý, việc chặn đường, gây cản trở giao thông đã có quy định xử phạt rõ ràng. Song, thực tế cho thấy chế tài chưa được áp dụng nghiêm, khiến nhiều người coi nhẹ luật lệ.

Tóm lại, một số người cũng vì cái tiện lợi trước mắt mà sẵn sàng làm ảnh hưởng đến cái chung. Ví như nhóm người giăng lưới cầu lông giữa đường này, thay vì thuê sân cầu lông, tốn độ trăm nghìn đồng một giờ (chia 5 người) thì vừa an toàn, vừa văn minh. Còn giăng lưới giữa đường như thế, thật có quá nhiều rủi ro.

