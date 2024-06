Danh ca Françoise Hardy qua đời

PhápFrançoise Hardy - nổi tiếng với "Tous Les Garçons et Les Filles" (lời việt: Những nụ tình xanh, Phạm Duy) - qua đời vì ung thư hạch bạch huyết.

Năm 2023, Hardy là nghệ sĩ người Pháp duy nhất xuất hiện trong danh sách những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời, ở vị trí thứ 162. Cây bút Will Hermes nhận định bà "là hình ảnh thu nhỏ của sự tươi mát của Pháp với giọng hát đầy sức sống, thoang thoảng như làn khói của xứ Gauloise".

Theo Guardian, bà qua đời ở tuổi 80, hôm 11/6 ở Paris. Con trai Françoise Hardy - nhạc sĩ Thomas Dutronc - đăng bức ảnh chụp cùng mẹ thời thơ ấu, viết: "Maman est partie" (Mẹ yêu đã đi rồi).

Françoise Hardy - 'Tous les garçons et les filles' Ca khúc "Tous les garçons et les filles" của Françoise Hardy. Video: YouTube Ina Chansons

Hardy bị ung thư bạch huyết từ năm 2004 và trải qua nhiều năm xạ trị, cùng các phương pháp điều trị khác. Năm 2015, ca sĩ hôn mê một thời gian ngắn sau khi tình trạng bệnh trở nên xấu đi.

Những Nụ Tình Xanh (Tous les garcons et les filles) - Ngọc Lan Bài hát "Tous les garcons et les filles", do nhạc sĩ Phạm Duy đặt tên "Những nụ tình xanh" và viết lời Việt, Ngọc Lan trình bày. Video: YouTube Thái Hòa

Nghệ sĩ sinh năm 1944, chủ yếu sống với mẹ của bà tại Paris. Ở tuổi 16, bà nhận được món quà là cây đàn guitar đầu tiên, từ đó bắt đầu sự nghiệp ca hát và sáng tác. Năm 1961, Hardy ký hợp đồng với hãng đĩa Disques Vogue.

Ca sĩ có bản hit đầu tiên - Tous Les Garçons et Les Filles - vào năm 1962, khi mới 18 tuổi. Nhạc phẩm bán hơn 2,5 triệu bản, đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc của Pháp trong vài tuần. Sau đó, Hardy ra mắt các đĩa đơn như Je Suis D'Accord và Le Temps de L'Amour.

'Le temps de l'amour' - Françoise Hardy Nhạc phẩm "Le temps de L'amour". Video: YouTube Françoise Hardy

Năm 1963, bà đại diện cho Monaco tại Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu Eurovision và đứng thứ năm. 5 năm sau, ca sĩ một lần nữa ghi dấu ấn khi phát hành ca khúc Comment te Dire Adieu (It Hurts to Say Goodbye), do Serge Gainsbourg viết. Tác phẩm giành vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh lẫn Pháp.

Françoise Hardy - 'Comment Te Dire Adieu' Françoise Hardy hát "Comment Te Dire Adieu". Video: YouTube OQVFrench

Theo Variety, nghệ sĩ có thể hát bằng tiếng Pháp, Anh, Italy, Đức, thu hút sự quan tâm của nhiều ngôi sao, trong đó có Bob Dylan. Ông từng gửi bà một bài thơ viết trên bìa sau album đầu tiên của mình Another Side of Bob Dylan: "Dành cho Françoise Hardy, ở rìa sông Seine, một cái bóng khổng lồ của Nhà thờ Đức Bà đang tìm cách tóm lấy chân tôi". Trong một cuộc phỏng vấn, Hardy từng kể khi đến Paris để biểu diễn buổi hòa nhạc đầu tiên, Bob Dylan từ chối lên sân khấu trừ khi bà đồng ý gặp ông.

Vẻ đẹp và gu thẩm mỹ của Hardy giúp bà trở thành biểu tượng thời trang, ghi dấu ấn với các hãng mốt danh tiếng, như Yves Saint Laurent và Paco Rabanne. Bà cũng là nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia như Richard Avedon, David Bailey và William Klein. Nhà thiết kế Rei Kawakubo đặt tên nhãn hiệu của mình là Comme des Garçons theo câu hát trong bài Tous Les Garcons Et Les Filles của Hardy.

Hardy từng được nhiều đạo diễn ngỏ lời yêu, xuất hiện trong các phim của Jean-Luc Godard, Roger Vadim, John Frankenheimer. Bà công khai yêu nhạc sĩ Jacques Dutronc năm 1967, sinh Thomas năm 1973. Cặp uyên ương kết hôn năm 1981 sau bốn năm hẹn hò. Cả hai ly thân năm 1988, sau đó quay lại làm bạn. Năm 2016, trên Le Parisien, Hardy nói dù Dutronc xây dựng cuộc sống với người bạn đời mới, chính ông là người không muốn ly hôn.

Ca sĩ Françoise Hardy. Ảnh: Starface

Năm 1970, Hardy rời Disques Vogue vì tranh chấp lợi nhuận, ký hợp đồng ba năm với Sonopresse. Một năm sau, nghệ sĩ kết hợp nhạc sĩ người Brazil Tuca ra mắt album La Question nhưng không thu hút đông khán giả. Bà phát hành thêm vài album, gần nhất là Personne D'Autre vào năm 2018.

Quế Chi (theo Guardian, Variety)