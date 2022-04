Bob Dylan vẽ Lương Triều Vỹ

Bob Dylan - chủ nhân giải Nobel Văn học 2016 - vẽ tài tử Lương Triều Vỹ, cảm hứng từ phim "Tâm trạng khi yêu".

Tranh nằm trong số gần 200 tác phẩm hội họa của Bob Dylan đang được triển lãm tại Miami, tiểu bang Florida, Mỹ. Theo Artnet, những tranh này được sáng tác trong khoảng năm 2020-2021. Tất cả đều lấy cảm hứng từ phim.

Tác phẩm "Rainy night in Grand Forks" của Bob Dylan. Ảnh: Bobylanart

Một số mảng màu trong phim của đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ xuất hiện ở triển lãm, trong đó có bức Rainy night in Grand Forks (Đêm mưa ở Grand Forks), tái hiện cảnh Chu Mộ Vân (Lương Triều Vỹ đóng) mặc áo ba lỗ trắng, đứng hút thuốc. Tác phẩm được hoàn thành năm 2021 bằng màu acrylic.

Trên Weibo, nhiều khán giả cho biết khâm phục tài năng của Bob Dylan, khen bức tranh bố cục đẹp, toát tinh thần, phong cách của phim Tâm trạng khi yêu. Tuy nhiên, một số ý kiến chê tỷ lệ nhân vật thiếu cân đối, phần đầu to.

Ảnh trên: Bức "TV Screen" của Bob Dylan. Phía dưới: Trương Quốc Vinh trong "Happy Together". Ảnh: Artnet

Ngoài nhân vật của Lương Triều Vỹ, Bob Dylan còn từng vẽ cảnh Trương Quốc Vinh trong Happy Together. Ở tác phẩm này, họa sĩ giữ nguyên bối cảnh trong phim, từ chiếc giường đơn, tủ gỗ tới ấm nước, móc treo quần áo... Trên FIUnews, Bob Dylan nói về chủ đề triển lãm của ông: "Tất cả tranh đều bắt nguồn từ phim. Chúng lột tả khoảnh khắc con người bị đặt trong những hoàn cảnh khó khăn".

Tâm trạng khi yêu và Happy Together đều là những tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới, làm thổn thức khán giả hàng chục năm qua. Lương Triều Vỹ từng thắng danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc ở Liên hoan phim Cannes năm 2000 nhờ vai Chu Mộ Vân.

Bob Dylan hát 'Blowing In The Wind' Bob Dylan hát "Blowing in the wind". Video: Youtube/Bob Dylan

Bob Dylan 81 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ có sức ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc đại chúng thế giới. Ông từng nhận nhiều giải thưởng, trong đó có Grammy, Quả Cầu Vàng, Pulitzer... Bob Dylan được coi là tượng đài văn hóa thế kỷ 20. Các nhạc phẩm của ông như Blowing in the wind, The times they are a-Changin... trở thành "thánh ca" trong các phong trào đấu tranh vì dân quyền và phản chiến. Nghệ sĩ từng đến Việt Nam biểu diễn năm 2011. Năm 2016, Bob Dylan được trao giải Nobel Văn học vì "tạo ra những biểu đạt thi ca mới bên trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của Mỹ".

Nghinh Xuân (theo Artnet)