Danh ca Canada tiết lộ từng bị cưỡng hiếp

Alanis Morissette - danh ca Canada, nổi tiếng với bài "You Oughta Know" - nói từng bị nhiều đàn ông xâm hại tình dục khi cô 15 tuổi.

Theo Deadline, Morissette cho biết trong phim tài liệu Jagged phát hành hôm 13/9: "Tôi mất nhiều năm điều trị tâm lý mới có thể thừa nhận mình chính là nạn nhân. Tôi luôn tự hỏi có đồng thuận với hành động của họ. Sau đó, tôi được nhắc nhở rằng khi đó tôi mới có 15 tuổi, không có chuyện tôi đồng thuận quan hệ. Giờ đây, tôi hiểu họ đều là những kẻ ấu dâm. Tất cả những hành vi đó là hiếp dâm và trái pháp luật". Luật Canada quy định tuổi cho phép quan hệ tình dục từ 16 trở lên.

Ca sĩ Alanis Morissette. Ảnh: EW

Morissette không nêu tên những đã làm hại cô. "Tôi từng kể chuyện này với vài người và cảm giác như nói chuyện với người điếc. Họ thường đứng dậy, bỏ đi ngay khi lập tức", ca sĩ nói thêm. Morissette tiết lộ các vụ hiếp dâm xảy ra trước khi cô trở thành ngôi sao nhạc rock. Lúc đó, ca sĩ đóng một chương trình hài You Can’t Do That On Television tại Canada.

Alanis Morissette sinh năm 1974 tại Ontario, Canada. Cô bắt đầu gây dựng danh tiếng tại quê nhà đầu thập niên 1990 với dòng nhạc dance-pop. Năm 1995, cô đến Mỹ và phát hành album Jagged Little Pill theo phong cách nhạc rock và gây tiếng vang toàn thế giới. Tác phẩm đạt doanh thu 33 triệu bản và được chuyển thể thành kịch Broadway vào năm 2017.

Theo Billboard, tính đến năm 2020, Morissette bán hơn 75 triệu bản thu và đoạt bảy giải Grammy. Cô từng được tạp chí Rolling Stone đặt biệt danh "nữ hoàng nhạc alt-rock".

Alanis Morissette - You Oughta Know MV "You Oughta Know", một bản hit trong album "Jagged Little Pill". Video: Alanis Morissette Youtube

Phương Mai (theo Deadline)