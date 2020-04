Giọng ca 'Mercy' kể chuyện bị bắt cóc, cưỡng hiếp

WalesCa sĩ Duffy bị đánh thuốc mê trong ngày sinh nhật, bắt cóc ra nước ngoài và bị người lạ cưỡng hiếp.

Ngày 6/4, ca sĩ đăng bài viết trên website cá nhân Duffywords, kể lại sự việc từng khiến cô bỏ dở sự nghiệp ca hát thành công. Cô trích một câu trong tự truyện I Know Why the Caged Bird Sings, của tác giả Mỹ Maya Angelou, để mở đầu: "Không gì đau đớn hơn nỗi lòng chất đầy tâm sự chưa giãi bày", và nói khán giả cân nhắc đọc nội dung vì: "một số chi tiết có thể khiến bạn thấy phiền não".

Duffy đại thắng tại giải âm nhạc Anh Brit Awards, giành ba giải "Nghệ sĩ Anh đột phá", "Nữ ca sĩ Anh xuất sắc" và "Album Anh hay nhất" năm 2009. Ảnh: Reuters.

Hôm đó là sinh nhật của Duffy. Cô đến một nhà hàng và bị đánh thuốc mê. Kẻ bắt cóc khống chế Duffy bốn tuần tại nhà riêng, ép cô dùng thuốc. Không nhớ có bị cưỡng hiếp trong quãng thời gian này hay không, Duffy sau đó bị đánh thuốc mê lần nữa và đưa ra nước ngoài.

Ca sĩ bị giam tại một khách sạn và bị cưỡng hiếp. "Tôi còn nhớ nỗi đau đớn và phải cố gắng giữ tỉnh táo sau sự việc. Hắn trở lại vào ngày sau đó. Tôi nghĩ đến chuyện bỏ trốn khi hắn đang ngủ nhưng sợ hãi vì không có tiền hay quen ai tại đó. Tôi không hiểu sức mạnh nào giúp bản thân chịu đựng những ngày đó. Hắn đưa tôi trở về nước. Tôi cố gắng bình tĩnh trên hành trình về nhà", cô kể.

Duffy sau đó trốn thoát thành công nhưng không kể chi tiết. Cô cũng không nhớ tìm đường về nhà bằng cách nào, nhưng cảm nhận bản thân "như một xác sống" và bản năng mách bảo cô phải trốn thoát để tìm cuộc sống mới.

Duffy - Merci Bản hit "Mercy" của Duffy từng đứng đầu bảng xếp hạng 12 quốc gia trong năm 2008. Video: Youtube.

Sau sự việc, Duffy thấy nỗi sợ hãi thường trực ám ảnh cuộc đời cô. Ca sĩ xa lánh gia đình và những người quan tâm, đồng thời thấy không an toàn nếu báo cảnh sát vì sợ trả thù. Ba năm liên tiếp, cô chuyển nhà năm lần, thử yêu lại nhiều lần nhưng đều vô ích.

Duffy từng nhận thư đe dọa tung câu chuyện của cô lên mạng. Một lần, ba đàn ông lạ mặt tìm cách đột nhập vào nhà cô. Những việc này khiến Duffy quyết định tìm đến hai cảnh sát nữ kể lại câu chuyện. Một người trong đó là chuyên viên tâm lý, chuyên tiếp nhận các nạn nhân bị tấn công tình dục. Cô cho biết người này giúp cô rất nhiều trong chặng đường vượt qua ám ảnh quá khứ. Ở tám phiên điều trị đầu, cô không thể nhìn thẳng vào mắt bác sĩ. Nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn lắng nghe của người chữa trị giúp cô thấy được cảm thông.

Tháng 2, Duffy bất ngờ tiết lộ trên Instagram từng giải nghệ vì bị bắt cóc, hiếp dâm và ép sử dụng chất kích thích. Cô cho biết sẽ kể cụ thể sự việc qua một bài phỏng vấn trực tiếp nhưng sau đó đổi ý vì thấy chưa sẵn sàng và sợ không kiểm soát được cảm xúc. Hôm 19/3, nữ ca sĩ gửi tặng đài BBC 2 ca khúc Something Beautiful, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Duffy tính từ album Endlessly ra mắt năm 2010. Cô cho biết không phát hành ca khúc mới, chỉ phát trên sóng phát thanh để tặng người Anh không được ra đường vì lệnh phong tỏa do Covid-19.

Duffy - Something Beautiful "Something Beautiful" - sáng tác mới nhất của Duffy. Video: BBC 2.

Duffy tên đầy đủ là Aimee Anne Duffy, sinh năm 1984 tại Welsh. Cô bắt đầu ca hát năm 2004 và trở thành hiện tượng với album Rockferry - bán chạy nhất thị trường Anh trong năm 2008. Bản hit Mercy của Duff đứng đầu bảng xếp hạng 12 quốc gia cùng năm. Năm 2011, cô tuyên bố giải nghệ và rút khỏi làng nhạc. Từ đó, nữ ca sĩ kín tiếng trong giới giải trí. Năm 2015, cô tham gia bộ phim âm nhạc Legend đóng cùng tài tử Tom Hardy. Nữ ca sĩ hiện sống tại xứ Wales.

Đạt Phan (theo Duffywords)