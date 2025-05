'Đánh bay' 34 kg mỡ trong 7 tháng nhờ ăn thâm hụt

Hà NộiĂn thâm hụt calo kết hợp tập luyện giúp Doãn Hồng Anh, 36 tuổi, giảm 34 kg và 30 cm trong 7 tháng.

Lúc nhỏ, Hồng Anh luôn thuộc nhóm trẻ thừa cân. Năm 18 tuổi, cô từng dùng thuốc giảm cân để từ 84 kg về 60 kg, nhưng phải "trả giá" bằng sức khỏe. Hồng Anh kể cô suýt mất mạng vì suy nhược. Khi ngừng thuốc, cân nặng tăng trở lại nhanh hơn, nghiêm trọng hơn trước.

Suốt nhiều năm sau, người phụ nữ thử đủ cách như ăn kiêng low-carb nghiêm ngặt, nhịn ăn gián đoạn, uống trà detox, thậm chí tiêm thuốc giảm cân. Nhưng tất cả đều thất bại, để lại hậu quả là sức khỏe liên tục sa sút, năng lượng cạn kiệt.

Điểm ngoặt xảy ra vào tháng 10/2023, khi một người bạn thân cùng tuổi bất ngờ qua đời vì bệnh nặng. Nỗi mất mát ấy trở thành hồi chuông cảnh tỉnh, buộc Hồng Anh nhìn lại bản thân. Là mẹ đơn thân, cô hiểu rằng sức khỏe "không còn là lựa chọn cá nhân, mà là trách nhiệm với con".

"Nếu không thay đổi, biết đâu một ngày, con tôi sẽ phải lớn lên mà thiếu mẹ", Hồng Anh tâm sự, thêm rằng suy nghĩ này là động lực để cô quyết tâm thay đổi.

Hồng Anh sau khi giảm cân thành công. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối tháng 11/2023, Hồng Anh khởi động lại việc giảm cân khi cân nặng là 96 kg, vòng eo 100 cm, gan nhiễm mỡ độ 2, máu nhiễm mỡ, thiếu năng lượng kéo dài. Khác với những lần trước, lần này cô tập trung vào kiến thức dinh dưỡng và các nguyên tắc khoa học đã được kiểm chứng.

Hồng Anh không chạy theo bất kỳ chế độ ăn thời thượng nào mà chú trọng giảm lượng calo nạp vào cơ thể so với lượng tiêu thụ mỗi ngày. Đây là nguyên tắc "calories in, calories out" đã được các nghiên cứu lớn tại Mỹ chứng minh là nhân tố quyết định giúp giảm cân bền vững. Khi lượng calo nạp vào thấp hơn lượng tiêu hao, cân nặng sẽ giảm dần. Tùy theo mức thâm hụt khoảng 500 calo mỗi ngày, một người có thể giảm từ 0,2 đến 0,9 kg/tuần, theo kết quả tổng hợp của hơn 30 nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Bí quyết của Hồng Anh nằm ở việc chia nhỏ bữa ăn thành 5 phần thay vì 3 bữa chính, bảo đảm mỗi bữa cân đối đạm, tinh bột tốt, chất béo lành mạnh và rau xanh. PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia tiêu hóa hàng đầu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết thói quen này giúp kiểm soát cảm giác đói, ổn định đường huyết, kích thích trao đổi chất và hạn chế tích tụ mỡ. Các chuyên gia khuyến nghị, khoảng cách giữa mỗi bữa nên từ 2-3 giờ, chú trọng kiểm soát khẩu phần và ưu tiên nguồn thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng.

Chế độ ăn của Hồng Anh ưu tiên các nguồn đạm nạc như ức gà, cá, trứng; tinh bột hấp thu chậm từ gạo lứt, yến mạch; cùng các chất béo tốt trong cá hồi và các loại hạt. Cách ăn này không chỉ giúp cô no lâu mà còn hỗ trợ kiểm soát năng lượng và xây dựng thể trạng khỏe mạnh.

Hồng Anh thời điểm nặng 96 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh thay đổi ăn uống, Hồng Anh kết hợp luyện tập, đi bộ 3–4 km mỗi buổi, ba lần mỗi tuần, kèm 15 phút tập dây kháng lực tại nhà mỗi ngày. Theo thống kê từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, kết hợp giới hạn calo và đi bộ đều đặn giúp tăng hiệu quả giảm cân từ 20% trở lên so với chỉ ăn kiêng đơn thuần. Người nặng 82 kg đi bộ với tốc độ trung bình 4,8 km/h có thể đốt cháy khoảng 270 calo mỗi giờ, góp phần vào việc tạo thâm hụt 500 calo/ngày, vốn đủ để giảm khoảng 0,5 kg mỗi tuần, nếu duy trì đều đặn.

Chỉ sau một tháng áp dụng, Hồng Anh đã giảm 4 kg. Đáng chú ý, sức khỏe chuyển biến tích cực rõ rệt, hết hoàn toàn tình trạng đau đầu, năng lượng ổn định, da dẻ hồng hào.

Đến tháng thứ 7, cô giảm còn 62 kg, vòng eo được thu gọn còn 70 cm. Các chỉ số sức khỏe cũng về mức an toàn.

Hồng Anh hiện tại trẻ trung và tự tin diện những trang phục yêu thích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tại, Hồng Anh vẫn duy trì chế độ ăn lành mạnh 80/20: 80% thời gian ăn uống khoa học và 20% linh hoạt cho các dịp đặc biệt. Cô chuyển sang làm huấn luyện viên dinh dưỡng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình trước đây.

Theo Hồng Anh, giảm cân không phải là ăn ít đi mà là ăn đúng hơn bởi không có thực phẩm xấu, chỉ có chế độ ăn không phù hợp. 80% thành công đến từ dinh dưỡng, 20% từ vận động nên quan trọng nhất là xây dựng lối sống bền vững.

"Giảm cân thành công đã cho tôi không chỉ thân hình mới, mà còn là cuộc sống mới, sự nghiệp mới và quan trọng nhất - niềm tin rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì nếu có phương pháp đúng", người phụ nữ chia sẻ.

Mỹ Ý