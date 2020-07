Đảng viên Cộng hòa rời Hạ viện nhiều kỷ lục

"Khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017, có 241 đảng viên Cộng hòa trong Hạ viện. Kể từ đó, 115 người (48%) đã nghỉ hưu, từ chức, bị sa thải hoặc đang chờ nghỉ hưu vào năm 2020", biên tập viên Dave Wasserman của Cook Political Report, đăng trên Twitter hôm 1/7.

Cook Political Report là một trang trực tuyến độc lập, ra đời từ năm 1984, chuyên phân tích các cuộc bầu cử và chiến dịch cho Hạ viện, Thượng viện, văn phòng thống đốc và Tổng thống Mỹ.

Các nghị sĩ vẫn thường xuyên bị thay thế, nghỉ hưu hay từ chức trong mỗi nhiệm kỳ tổng thống, song Wasserman lưu ý rằng tỷ lệ này dưới thời Trump cao chưa từng có, vượt mức 42% sau nhiệm kỳ đầu tiên của cựu tổng thống Obama.

Trong số những đảng viên Cộng hòa vừa rời Hạ viện có Scott Tipton, nghị sĩ đại diện cho bang Colorado suốt 5 nhiệm kỳ qua. Tipton được Trump ủng hộ, nhưng bị thất cử trước ứng viên Lauren Boebert trong cuộc bầu cử hôm 1/7.

Tuy nhiên, bất chấp sự rời đi nhiều chưa từng thấy của các nghị sĩ, quan chức dưới thời Trump, những đảng viên Cộng hòa khi ra đi hầu như không công khai lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, hôm 25/6. Ảnh: AP.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Texas, Will Hurd, khi bất ngờ thông báo nghỉ hưu hồi tháng 8/2019, cũng không đưa ra bất cứ chỉ trích công khai nào với Trump dù ông là một trong 4 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu lên án các dòng tweet phân biệt chủng tộc của Tổng thống Mỹ trước đó một tháng.

Hurd chỉ nói rằng ông rời đi để "theo đuổi các cơ hội bên ngoài môi trường quốc hội nhằm giải quyết những vấn đề giữa công nghệ và an ninh quốc gia".

Nhiều tháng sau, hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Illinois đang chờ nghỉ hưu, John Shimkus, cũng mâu thuẫn với Trump khi Tổng thống Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria năm 2019. Thời điểm đó, Shimkus chỉ nói ông đã xóa tên mình khỏi danh sách "những người ủng hộ Donald Trump".

Ngay cả khi quá trình xem xét bãi nhiệm Trump được tiến hành ở Hạ viện, không một thành viên đảng Cộng hòa nào đứng về phía đảng Dân chủ. Khi hai điều khoản xem xét bãi nhiệm ông chủ Nhà Trắng được chuyển lên Thượng viện hồi tháng một, Mitt Romney là thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa duy nhất về phe với đảng Dân chủ, bỏ phiếu chống lại Trump. Tuy nhiên, Romney cũng chỉ ủng hộ cáo buộc Tổng thống Mỹ "lạm dụng quyền lực" và bác cáo buộc "cản trở quốc hội".

Trump gần đây liên tục hứng chỉ trích từ nhiều cựu quan chức quân sự cấp cao và các thành viên cũ trong chính quyền. Những người này phản đối Trump áp biện pháp quân sự với các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc khắp nước Mỹ cũng như cáo buộc ông xử lý không tốt đại dịch Covid-19.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton gần đây xuất bản cuốn hồi ký gây tranh cãi "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), tiết lộ những thông tin như Trump từng nhờ Trung Quốc giúp tái đắc cử hay ông không có năng lực thực hiện công việc ở Nhà Trắng. Trump bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng Bolton bịa chuyện, đồng thời dọa sẽ truy tố cựu cố vấn an ninh quốc gia.

Ngọc Ánh (Theo CNN)