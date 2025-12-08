Đặng Thu Thảo sánh đôi chồng dự tiệc cưới Tiên Nguyễn

Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo gây chú ý trong lần hiếm hoi cùng ông xã - doanh nhân Trung Tín - dự sự kiện.

Tối 7/12, vợ chồng người đẹp dự tiệc cưới của fashionista Tiên Nguyễn ở TP HCM. Đặng Thu Thảo diện đầm voan cúp ngực, gam màu pastel, xách túi hiệu, còn chồng bảnh bao với suit.

Đặng Thu Thảo và chồng ở sự kiện. Ảnh: Viết Thanh

Hình ảnh vợ chồng Đặng Thu Thảo thu hút sự quan tâm của công chúng bởi họ vốn kín tiếng, ít xuất hiện chung tại sự kiện đông người. Họ có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (bố cô dâu) và gia đình Tăng Thanh Hà - chị chồng của Tiên Nguyễn.

Nhan sắc "mẹ ba con" của Đặng Thu Thảo cũng trở thành đề tài thu hút bình luận trên các diễn đàn. Phần lớn khán giả khen cô có vóc dáng "mình hạc xương mai" ở tuổi 34, toát lên vẻ đằm thắm với cách trang điểm và làm tóc tự nhiên.

Đặng Thu Thảo chụp ảnh cùng Phương Khánh ở sự kiện Đặng Thu Thảo chụp ảnh cùng Hoa hậu Phương Khánh ở bữa tiệc. Video: Nhân vật cung cấp

Mỹ nhân sinh con gái thứ ba hồi cuối năm 2023. Sau kết hôn vào năm 2017 đến nay, Đặng Thu Thảo rút lui khỏi các hoạt động trong làng giải trí, thỉnh thoảng dự sự kiện do bạn bè tổ chức.

Cô và doanh nhân Trung Tín được nhận xét có cuộc sống viên mãn. Khi các con bắt đầu lớn, Đặng Thu Thảo thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh, cập nhật hoạt động thường ngày. Gia đình cô có sở thích du lịch biển. Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè hoặc dịp lễ, họ dẫn các con khám phá thế giới xung quanh.

Vợ chồng Đặng Thu Thảo chụp ảnh vào dịp Tết Ất Tỵ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoa hậu nói hài lòng về cuộc sống hiện tại, hạnh phúc vì có chồng tâm lý, yêu thương vợ con. Đặng Thu Thảo thường đùa rằng cô là trợ lý của chồng, gọi anh là "người đặc biệt của cuộc đời". Cô còn hỗ trợ chồng về mặt kinh doanh, thỉnh thoảng cùng anh đi gặp đối tác ở nước ngoài.

Người đẹp sinh năm 1991 ở Bạc Liêu, cao 1,73 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Thời điểm bắt đầu nổi tiếng, Đặng Thu Thảo từng là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế trong nước, thường xuyên góp mặt tại các sàn runway. Dù không hoạt động showbiz nhiều nhưng tên tuổi của mỹ nhân vẫn có sức hút riêng mỗi lần xuất hiện.

Tân Cao