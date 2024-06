Đặng Thái Sơn và học trò chơi 'piano tám tay'

Hà NộiNghệ sĩ Đặng Thái Sơn và ba học trò khiến khán giả kinh ngạc khi cùng biểu diễn trên một cây đàn, trong chương trình tối 2/6.

Đặng Thái Sơn và ba học trò cùng biểu diễn trên một cây đàn Phần trình diễn của Đặng Thái Sơn và ba học trò. Video: Hà Thu

Tiết mục nằm cuối đêm nhạc Timeless Resonance - Thanh âm bất tận, là món quà ông dành tặng riêng khán giả Việt, không nằm trong nhạc mục chương trình.

Nghệ sĩ cùng Kai-Min Chang, Sophia Liu, Zitong Wang biểu diễn bài Galop-Marche của Albert Lavignac. Bản nhạc từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đàn với bốn người cùng lúc.

Chơi tác phẩm có tiết tấu nhanh, nhiều đoạn cao trào, ông và học trò ăn ý phân đoạn, hỗ trợ nhau. Do chỗ ngồi hơi chật, các nghệ sĩ có khi phải nghiêng người hoặc hơi ngả ra. Tuy nhiên, họ vẫn thể hiện phong thái thoải mái, tự tin trong suốt quá trình diễn. Cuối tiết mục, khán giả vỗ tay khoảng ba phút để cổ vũ bốn pianist.

Là người học piano, khán giả Mai Ngọc, 23 tuổi, quê Hà Nội, cho biết thích phần trình diễn vì độ khó cao, thể hiện sự điêu luyện, ăn rơ giữa các nghệ sĩ. Theo cô, đánh piano bốn tay (hai người đánh một đàn) đã khó, còn đánh tám tay thì hiếm gặp ở Việt Nam. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn nói không mất nhiều thời gian tập, chuẩn bị tiết mục cùng ba học trò, do đã quá hiểu nhau.

Từ phải sang: Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, Kai-Min Chang, Zitong Wang, Sophia Liu. Ảnh: Thanh Việt

Trong chương trình, các học trò của Đặng Thái Sơn lần lượt biểu diễn các tác phẩm của F. Liszt, L.V. Beethoven, A. Scriabin, F. Chopin và hòa tấu cùng thầy trong những bản nhạc của F. Schubert và F. Chopin. Họ gồm Sophia Liu (16 tuổi, người gốc Hoa, hiện sống ở Canada), Kai-Min Chang (23 tuổi, Đài Loan), Zitong Wang (25 tuổi, Trung Quốc). Sophia Liu giàu năng lượng, tự tin, Kai-Min Chang xử lý được nhiều bản nhạc phức tạp, còn Zitong Wang đàn một cách tự nhiên, pha chút bí ẩn.

Phần cuối, Đặng Thái Sơn độc tấu ba bài: Barcarolle No.1, Op.26 in A minor của G. Fauré, Waltz No.2, Op. 69 in B minor của F. Chopin và Golliwog's Cakewalk from Children's Corner, L. 113 của C. Debussy.

Bà Trần Ly Ly - Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết háo hức xem đêm nhạc từ vài tuần trước. "Hai tiếng chương trình trôi qua thật nhanh. Khi nghe nghệ sĩ đàn, tôi hạnh phúc vì được đắm chìm trong âm nhạc, có thể tưởng tượng ra nhiều âm thanh, màu sắc trong cuộc sống", bà Ly Ly nói.

Chương trình nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn cùng các học trò. Sau buổi diễn ở Hà Nội, ông tái ngộ khán giả ở Nhạc viện TP HCM (3/6), Đài Loan (4/6).

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, 66 tuổi, sinh ở Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới. Năm 1980, khi đang là sinh viên Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), ông trở thành người châu Á đầu tiên giành được quán quân cuộc thi piano quốc tế Chopin. Giải thưởng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của ông.

Khi về nước năm 2021, ông nói giải đã cứu cả gia đình: "Ngày tôi đi thi, bố nhập viện vì bệnh lao. Ông không được cấp cứu vì gia đình không có tiền, lại nằm ngoài danh sách ưu tiên. Sau khi tôi đoạt giải, ông được sắp xếp bác sĩ tốt nhất chữa chạy, nhờ đó sống thêm 10 năm. Tôi sau đó được cử đi Nga học, đề nghị có mẹ đi cùng. Lúc đó, bố mẹ tôi đã chia tay. Cuộc sống của mẹ ở miền Nam cũng khá chật vật".

Nghệ sĩ đã chơi nhạc tại các sân khấu danh tiếng, thu âm đĩa nhạc cho nhiều hãng như Deutsche Grammonophine, Melodya, Polski Nagzania, CBS Sony, Analekta, Victor J.V.C. Từ năm 1991, ông định cư ở Montreal, Canada. Ông dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo, từng dạy học ở Mỹ, Canada, Nhật Bản. Ông có nhiều học trò thành danh tại các cuộc thi lớn, nổi bật là Bruce Liu - giải nhất cuộc thi piano quốc tế Chopin lần thứ 18.

Hà Thu