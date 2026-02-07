Đằng sau sự bùng nổ của Endrick trên đất Pháp

Thuê một HLV cá nhân, một đầu bếp riêng, một nhân viên an ninh và nhận sự chăm sóc tận tình từ công ty đại diện, "thần đồng" bóng đá Brazil dường như chỉ sống và thở cùng bóng đá.

Endrick mừng bàn trong trận Lyon thắng Metz ở vòng 19 Ligue 1 hôm 25/1. Ảnh: AFP

Một tháng rưỡi đã trôi qua từ ngày tài năng 19 tuổi gia nhập Lyon từ Real Madrid dưới dạng cho mượn đến hết mùa. Giữa tháng 1/2026, Endrick có màn ra mắt đại diện nước Pháp trước Lille ở vòng 1/16 Cúp Quốc gia. Anh lập tức ghi dấu với bàn ấn định chiến thắng 2-1, 6 pha dứt điểm và 7 tình huống rê dắt bóng.

Đến nay, sau 429 phút của 5 lần ra sân cho Lyon trên mọi đấu trường, tiền đạo Brazil đã có 5 pha lập công cùng hai đường kiến tạo, trong đó có cú hat-trick ở thắng lợi 5-2 trước Metz tại Ligue 1 cuối tháng 1. Chứng kiến phong độ chói sáng của tài năng từng được Real mang về vào hè 2024, báo Pháp L’Équipe từng gợi ý Lyon nên tìm cách thương thảo để giữ chân Endrick sau mùa này.

Nhiều câu hỏi cũng bắt đầu được đặt ra: Làm thế nào cầu thủ sinh năm 2006 có thể lột xác ngoạn mục sau quãng thời gian dài "đóng băng" tại Santiago Bernabeu? Đâu là lý do cho sự bùng nổ ấy? Chế độ sinh hoạt của anh ra sao?

Câu trả lời theo lý giải của báo Tây Ban Nha Marca là... không có bí mật nào cả. Endrick không tuân theo bất kỳ giáo án đặc biệt nào ngoài những tiêu chuẩn được khuyến nghị cho một cầu thủ chuyên nghiệp và đẳng cấp. "Chìa khóa nằm ở sự quyết tâm và tư duy chiến binh của cậu ấy", những người thân cận của Endrick chia sẻ với tờ báo có trụ sở ở Madrid.

Cuộc sống của Endrick tại Lyon diễn ra vô cùng bình dị: từ nhà đến sân tập, và từ sân tập về nhà. Anh không bị xao nhãng khỏi chuyên môn, hạnh phúc với cuộc sống đôi lứa bên người vợ Gabriely, và tận hưởng bầu không khí gia đình ấm cúng. Dù có nhiều nhân sự hỗ trợ chăm sóc tại miền đất mới, nhưng đó vẫn là đội ngũ ê-kíp quen thuộc đã từng theo sát Endrick tại Madrid.

Endrick và cô vợ hơn 5 tuổi Gabriely, trong đám cưới tại quê hương Brazil hồi tháng 7/2025.

Chuyên gia thể lực kiêm vật lý trị liệu từng chăm sóc cho anh ở Tây Ban Nha cũng theo chân sang Pháp. Điều này vốn không có gì đặc biệt, bởi có tới 15 cầu thủ trong đội hình hiện tại của Real sở hữu chuyên gia riêng.

Endrick còn có một đầu bếp riêng sống cùng nhà để lo liệu chế độ dinh dưỡng, người này cũng chuyển đến từ Madrid. Cùng với đó là Jose Massih, một trợ lý thân tín chịu trách nhiệm lo toan mọi vấn đề cá nhân của tiền đạo 19 tuổi và gia đình, nhân vật này gần đây đã dọn đến sống cùng Endrick.

Đứng sau điều phối toàn bộ guồng máy này là Frederico Pena, người đại diện kiêm CEO của công ty Roc Nation tại Brazil. Ông còn là người đại diện của Vinicius và là một trong những nhân vật quyền lực nhất thị trường chuyển nhượng Brazil. Sát cánh cùng ông là Thiago Freitas, một nhân vật chủ chốt khác tại Roc Nation. Freitas phụ trách các hợp đồng quảng cáo và quan hệ báo chí cho sao trẻ người Brazil, đóng vai trò then chốt giúp Endrick có thể toàn tâm toàn ý chơi bóng.

Trong giai đoạn nhạy cảm của sự nghiệp khi Endrick phải thay đổi đội bóng và môi trường sống, Pena và Freitas giám sát chặt chẽ mọi diễn biến trong những ngày đầu tiên thân chủ sang Pháp. Freitas thậm chí đã bay từ Brazil sang Lyon trong tháng đầu và Massih giờ đây được ủy quyền ở lại túc trực như khi tài năng trưởng thành từ Palmeiras còn ở Tây Ban Nha. Họ trở thành "kiềng ba chân" đứng sau hỗ trợ Endrick.

Với một bộ máy hậu cần được phân công nhiệm vụ rõ ràng và tận tâm như vậy, phần còn lại thuộc về nỗ lực của chính Endrick. Như chính chân sút này từng chia sẻ cuối tháng 1 rằng cuộc trò chuyện với HLV Carlo Ancelotti trước khi lên đường rời Real đã thôi thúc anh luôn nỗ lực phấn đấu để khẳng định chỗ đứng của mình.

Endrick (số 21) ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận giao hữu giữa Brazil và Anh ngày 23/3/2024 trên sân Wembley, London, Anh. Ảnh: Reuters

LĐBĐ Brazil hiện nắm giữ những báo cáo tích cực nhất về Endrick và liên tục cập nhật tình hình của anh ở Lyon. Nếu duy trì phong độ này, anh có khả năng cao sẽ góp mặt trong đội hình Selecao ở World Cup 2026. Điều này được cho là có ý nghĩa quan trọng cả về chuyên môn lẫn kinh tế, bởi nhà tài trợ chính của Endrick là New Balance, thương hiệu Mỹ đã chọn tiền đạo 19 tuổi làm gương mặt đại diện và sản xuất riêng một dòng trang phục mang hình ảnh của anh.

Chỉ trong thời gian ngắn, quyết định ra đi theo dạng cho mượn của Endrick đã được chứng minh là sáng suốt. Anh chấp nhận rủi ro, nhưng cần cú hích đó để trở lại Real đường hoàng, tràn đầy sinh lực và để tối đa hóa cơ hội tham dự World Cup. Nếu mọi việc tiếp diễn suôn sẻ, anh sẽ đạt được cả hai mục tiêu này.

Theo báo Marca, phía Real vẫn đặt trọn niềm tin vào Endrick và xem anh là nhân tố quan trọng cho tương lai, cụ thể là từ mùa tới. Mặt khác, đội chủ sân Bernabeu cũng đã đầu tư đáng kể vào thương vụ này, với tổng cộng phí chuyển nhượng, lương và thưởng là hơn 82 triệu USD.

Xabi Alonso từng ưu tiên Gonzalo Garcia hơn cầu thủ người Brazil. Việc gạt Endrick ra rìa hoàn toàn là quyết định riêng của chiến lược gia 44 tuổi. Đến khi Alonso bị sa thải, Endrick bấy giờ đã chốt xong hợp đồng đến Lyon. Real hiểu rằng Endrick là một trong những tài sản quý nhất của đội bóng và thực tế đang chứng minh CLB có lý do cho niềm tin đó.

Hoàng Thông (theo Marca)