Endrick xô đổ kỷ lục của Ronaldo De Lima

PhápEndrick trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất lập hat-trick trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Hôm 25/1, Endrick ghi ba bàn trong trận Lyon thắng Metz 5-2 ở vòng 19 Ligue 1. Với 19 tuổi 188 ngày, anh trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất lập hat-trick trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Ligue 1, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và Bundesliga).

Ronaldo De Lima, huyền thoại hai lần vô địch và giành hai Quả Bóng Vàng, phải lùi xuống thứ hai với kỷ lục cũ 20 tuổi 1 tháng, khi lập hattrick trong trận Barca hạ Valencia 3-2 ở vòng 10 La Liga ngày 26/10/1996.

Endrick mừng bàn trong trận Metz 2-5 Lyon ở vòng 19 Ligue 1 hôm 25/1. Ảnh: AFP

Hơn một năm qua, Endrick không tìm được chỗ đứng tại Real. Điều này buộc thần đồng Brazil phải tới Lyon theo hợp đồng mượn 6 tháng như một cách để cứu vãn suất dự World Cup 2026. Nhưng chỉ với ba trận chơi cho đội bóng mới, anh khiến tất cả phải hoài nghi về cách dùng người của các HLV Real.

Trong trận ra mắt gặp Lille ở vòng 1/16 Cup Pháp, Endrick chỉ mất 25 phút để ghi bàn. Trong trận đấu với Brest tuần trước, anh kiến tạo cho Abner và liên tục gây nguy hiểm bên cánh phải. Và đến trận thứ ba, anh làm rung chuyển sân Saint-Symphorien của Metz bằng một hat-trick.

Những gì vừa thể hiện cho thấy Endrick hoàn toàn không phải là cầu thủ chưa học được cách hòa nhập với bóng đá châu Âu, mà là một tài năng thiên bẩm, một cầu thủ đẳng cấp thế giới, và một viên kim cương thô cần được gọt giũa đúng cách để tỏa sáng.

"Trong trận thứ ba, Endrick nâng thành tích lên bốn bàn và một kiến tạo. Điều này cho thấy cầu thủ giỏi không cần thời gian để thích nghi", tờ L'Equipe đánh giá kèm điểm 9 theo thang 10.

Bí quyết hồi sinh Endrick nằm ở cách dùng của HLV Paulo Fonseca. Chính nhà cầm quân từng dẫn dắt Porto, Roma và AC Milan gọi điện thuyết phục sao trẻ Brazil tới Lyon hồi tháng 11/2025. Ông cũng mạnh dạn đặt học trò mới vào cánh phải, cho anh chơi tự do nhất có thể, thậm chí trở thành trung tâm của mọi pha tấn công. Với môi trường lý tưởng, Endrick thoải mái phát huy hết khả năng đi bóng, sức mạnh, sự sáng tạo và những cú sút sấm sét.

Lyon hiện xếp thứ tư Ligue 1, có mặt ở vòng 1/8 Cup Pháp và dẫn đầu vòng bảng Europa League. Với phong độ khởi sắc của Endrick, họ hoàn toàn đủ khả năng giành vé dự Champions League và danh hiệu đầu tiên sau 13 năm chờ đợi.

Còn với Real, thay đổi tích cực của Endrick đang đặt ra một thử thách không nhỏ. Liệu Chủ tịch Florentino Perez có đủ dũng cảm bán Rodrygo để trao cánh phải cho cầu thủ trẻ hơn 5 tuổi, hay tiếp tục giữ phương án hiện tại. Rodrygo từng ghi 71 bàn trong 294 trận cho Real, là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình giành hai Champions League và ba La Liga trong 5 năm.

Thanh Quý (theo AS)