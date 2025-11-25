Đằng sau cuộc tấn công của Chủ tịch Real

Việc công kích Barca, La Liga, UEFA và các trọng tài trong phiên họp Đại hội đồng Real hôm 23/11 được xem là chiêu để Chủ tịch Florentino Perez đánh lạc hướng chú ý việc CLB tính thay đổi mô hình sở hữu.

Suốt 12 tháng qua, ban lãnh đạo dưới trướng Perez đã cân nhắc đến việc thay đổi mô hình sở hữu của Real. Họ tính đến cả giải pháp chuyển đổi thành công ty cổ phần thể thao (SAD) - mô hình vốn phổ biến ở Tây Ban Nha, hòng cho phép CLB lần đầu tiên trong lịch sử nhận nguồn đầu tư từ bên ngoài.

Vị chủ tịch 78 tuổi lần đầu đề cập đến khả năng này thông qua một cuộc trưng cầu dân ý là tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên của Real vào 2024. Real hiện được tổ chức theo mô hình CLB thuộc sở hữu của các hội viên (socio), vốn tồn tại từ khi được thành lập vào năm 1902 và hiện có 98.272 hội viên.

Hôm 23/11, cũng thông qua cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Real, bản phác thảo kế hoạch của ông Perez đã được công bố. Theo đó, Real vẫn sẽ giữ nguyên cơ cấu hiện tại – tức các hội viên vẫn sở hữu CLB – nhưng một công ty con sẽ được thành lập, tương tự công ty từng được lập ra để khai thác kinh doanh SVĐ Santiago Bernabeu mới với sự tham gia của hai quỹ đầu tư Sixth Street và Legends.

Chủ tịch Florentino Perez phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Real hôm 23/11. Ảnh: Real Madrid

Theo báo Tây Ban Nha El Pais, công ty con này ban đầu vẫn sẽ do chính các hội viên Real nắm giữ 100% cổ phần, sau đó cho phép một hoặc một vài nhà đầu tư bên ngoài cam kết dài hạn tham gia với tỷ lệ không vượt quá 10%, mà theo mô tả bước đầu của ông Perez là "5%".

Vị chủ tịch sinh năm 1947 dự kiến sẽ cấp cổ phần – mỗi hội viên một cổ phần – có giá trị tương ứng với tỷ lệ phần trăm tổng giá trị Real dựa trên số tiền nhà đầu tư mới bỏ ra. Các cổ phần này có thể được mua bán giữa các hội viên với nhau, cũng như có thể được thừa kế, nhưng không ai được sở hữu quá một cổ phần. CLB sẽ đóng vai trò trung gian cho thị trường này với số lượng cổ phần cố định, tương ứng số lượng được phân phối lần đầu.

Cách thức cấp cổ phần cũng như bán cổ phần này còn là để Real tự định giá thực tế bằng tiền mặt. Năm ngoái, Perez từng ước tính giá trị CLB hơn 11,5 tỷ USD. Nghĩa là nếu một nhà đầu tư mới muốn đổi lấy 10% cổ phần thông qua công ty con, họ sẽ phải bỏ ra khoảng 1,15 tỷ USD. Tuy nhiên, nhà đầu tư này sẽ chỉ là "đồng minh chiến lược và không bao giờ trở thành chủ sở hữu thực sự của Real", không có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định, cũng như không được tự do bán lại phần vốn của mình cho bên thứ ba, mà CLB sẽ giữ quyền ưu tiên mua lại.

Để ý tưởng này trở thành sự thật, Perez sẽ cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, thông qua một cuộc họp Đại hội đồng bất thường (hiện chưa lên kế hoạch), với khoảng 2.000 đại diện hội viên (compromisarios) đủ 18 tuổi trở lên tham gia bỏ phiếu.

Chủ nghĩa dân túy

Toàn bộ bản phác thảo kể trên mang ý nghĩa quan trọng chưa từng có với tương lai Real, nhưng những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo Tây Ban Nha sau cuộc họp Đại hội đồng CLB này vừa qua lại là màn công kích của Perez nhắm vào Barca, La Liga, UEFA và giới trọng tài. Chủ đề này chiếm phần lớn thời lượng trong bài phát biểu dài 1 giờ 18 phút của vị Chủ tịch.

Một trong những người đầu tiên lên tiếng công khai chỉ trích ông Perez đã tìm cách lái dư luận sang những phát biểu giật gân và thứ yếu, là cựu Chủ tịch Real Ramon Calderon. Calderon từng làm chủ tịch Real giai đoạn 2006-2009, xen giữa nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ kéo dài đến hiện tại của Perez.

"Chẳng bao lâu nữa, Real sẽ không còn thuộc về hội viên, ông ta chỉ đang cố che đậy sự thật này thôi. Thật buồn khi biết rằng CLB bóng đá xuất sắc và được ngưỡng mộ nhất thế giới đang bị cả nhân loại tấn công và đối đầu với cả nhân loại. Ông ta thiếu điều muốn mang cả UNICEF và Liên Hợp Quốc vào là đủ bộ", Calderon viết trên X.

"Nhà đầu tư 'tỷ lệ 5%', tại sao cơ chứ?", Calderon nêu vấn đề trong các bài đăng tiếp theo. "Trong khi Real đang có tình hình tài chính tốt nhất lịch sử, danh hiệu Champions League nhiều gấp đôi so với đội ngay sau, nhiều chức vô địch La Liga nhất, năm nào cũng có bom tấn chuyển nhượng. Cả đội bóng rổ cũng vậy".

Calderon từng làm Chủ tịch Real giai đoạn 2006-2009, xen giữa hai nhiệm kỳ của Perez. Ảnh: Real Madrid

Vị cựu chủ tịch Real năm nay 74 tuổi còn đề cập đến chi phí nâng cấp SVĐ Bernabeu bị đội lên, cho rằng đây chính là lý do quan trọng nhất của ý định gọi vốn từ Perez. "Ngân sách công trình năm 2018 ước tính 662,5 triệu USD", ông Calderon viết. "Hiện tại, sân còn thiếu phần cách âm, nhưng đã ngốn 1,55 tỷ USD. Chưa kể còn khấu hao 1,3 tỷ USD. Đó chẳng phải vấn đề thực sự sao? Nếu có những nguyên nhân bất khả kháng, cần vốn để bù đắp khoản chênh lệch, và không còn giải pháp nào khác, cứ việc nói thẳng cho các hội viên hiểu".

"Chủ nghĩa nạn nhân là cơ chế dùng để trốn tránh trách nhiệm. Nó dựa trên việc thuyết phục rằng lỗi lầm của mình là do người khác, phóng đại và kịch tính hoá bất công, dùng lời than vãn để đạt mục đích nhất định", ông Calderon kết luận, cho rằng Perez chỉ đang lảng trách chủ đề chính của cuộc họp Đại hội đồng.

Đồng tình với quan điểm của Calderon là Tổng biên tập Nhật báo Thể thao Barcelona Mundo Deportivo Santi Nolla. Trên mục góc nhìn, Nolla cho rằng người đứng đầu của Real chỉ đang dùng chủ nghĩa dân túy để che đậy sự thật.

"Cảm giác rõ ràng là có thứ gì đó đang được ngụy trang khi năm nay Perez đột nhiên lôi vụ Negreira ra đấu tố, trong khi mùa trước im thin thít, thậm chí còn tuyên bố ngợi ca Barca rằng 'chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau'", ông Nolla bắt đầu. Vụ Negreira mà ký giả này đề cập là bê bối Barca trả tiền cho phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài để nhận báo cáo phân tích trọng tài.

Theo Nolla, Perez trước tiên tức giận khi người đồng cấp của Barca là Joan Laporta muốn kết thân với La Liga và UEFA – "hai kẻ thù không đội trời chung" của chủ tịch Real – thông qua việc rút khỏi vụ kiện thỏa thuận CVC mà Real, Barca và Athletic Bilbao từng theo đuổi, cũng như từ bỏ theo đuổi dự án Super League mà Real khởi xướng.

Tiếp đến, việc ông Perez dùng vụ Negreira để công kích Barca dường như chỉ là bom khói để che đậy những vấn đề còn nhiều câu hỏi trong đề xuất gọi vốn của Real. "Perez giải thích với các cổ đông rằng ông muốn bán 5% cổ phần Real cho một đối tác bên ngoài và sẽ tổ chức đại hội bất thường cùng trưng cầu ý kiến để sửa điều lệ, phù hợp với đề xuất mới", Nolla viết tiếp. "Ban đầu nói 10%, đến đại hội lại thành 5%. Để có tiền, Real hiện có rất nhiều cách khác mà không cần thay đổi cấu trúc lớn đến vậy".

"Thế giới bóng đá nên tự hỏi bằng cách nào Real lại vô địch Champions League nhiều đến vậy, thay vì cố bôi bẩn Barca", ông Nolla kết bài.

Sự thật bị bóp méo

Cũng trong phần công kích tại đại hội, Chủ tịch Perez còn lật lại vụ việc trước trận chung kết Cup Nhà Vua mùa vừa qua. Khi đó, Real từng định tẩy chay và yêu cầu thay thế trọng tài phụ trách phòng VAR, Gonzalez Fuertes, bằng một người khác vì tin rằng ông này dọa sẽ có hành động chống lại CLB.

Nhưng phát biểu này của Perez bị nhiều phía phản ứng dữ dội. Cựu trọng tài La Liga Iturralde Gonzalez, người hiện là chuyên gia trọng tài của đài phát thanh Cadena SER, chỉ ra: "Tôi thấy hoàn toàn ổn nếu trước các hội viên của mình, Perez làm một bài phát biểu mang tính dân túy. Nhưng đừng nói dối. Ông ta đã nói dối khi bảo rằng Fuertes đe dọa Real. Không hề có chuyện đó. Fuertes chỉ nêu ra tình cảnh mà các trọng tài đang phải đối mặt khi ấy, với sự công kích từ truyền thông Real, mạng xã hội và các CLB".

Perez cho rằng trọng tài VAR Fuertes từng có ý định chống lại Real. Ảnh: Denfensa Central

Trong số những đả kích đối với Chủ tịch La Liga Javier Tebas, ông Perez đề cập một ý rằng người đứng đầu giải đầu lại đang giữ chức Phó Chủ tịch Ban chấp hành LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), gây ra sự xung đột lợi ích và thiếu minh bạch. Perez ví von: "Nếu Chủ tịch RFEF hiện tại là Rafael Louzan mời tôi tham gia, tôi sẽ trả lời 'tôi không quen biết gì anh ta cả'".

Nhưng đài phát thanh Cadena COPE chỉ ra sự thật rằng chính Perez từng là thành viên Ban chấp hành RFEF suốt 5 năm. Chủ tịch Real gia nhập cơ quan này ngay khi Luis Rubiales lên làm chủ tịch liên đoàn vào tháng 5/2018 và giữ vị trí đó, dù chưa từng dự họp, tới tháng 11/2023, khi ông gửi thư xin từ chức, cùng lúc với Laporta. Cả hai vị chủ tịch này cùng gửi đơn xin từ chức tới Ủy ban Quản lý lâm thời được thành lập từ tháng 9/2023 sau khi Rubiales từ chức.

Bên cạnh đó, ông Perez khẳng định rằng Real là thể chế đầu tiên tham gia vụ kiện Negreira lên tòa án. Nhưng Cadena COPE cho biết CLB thành Madrid chỉ tham gia một tháng sau khi vụ án được khởi tố. Người đầu tiên kiện lại chính là ông Tebas và các CLB khác theo chủ trương của La Liga.

Hoàng Thông tổng hợp