Dân Texas nơm nớp khi 'mở cửa 100%'

Nhiều người vui mừng khi Texas bỏ quy định đeo khẩu trang, nhưng không ít người lo sợ bang này một lần nữa bị nhấn chìm trong đại dịch.

Khi giới chức Texas quyết định "mở cửa 100%", các tấm chắn trong suốt và biển hiệu yêu cầu đeo khẩu trang tại các nhà hàng, doanh nghiệp nhanh chóng được dỡ bỏ. Tại South Padre Island, đám đông người đi nghỉ xuân vui vẻ uống rượu, nhảy múa tại một quán bar bên bờ biển. Texas Rangers cũng thông báo khi mùa giải bóng chày bắt đầu tháng tới, họ sẽ cho phép khán giả đăng ký hết hơn 40.500 ghế tại sân vận động.

Nhưng Britt Harasmisz, 24 tuổi, người quản lý quầy bar ngoài trời của Barflys tại thành phố San Antonio, vẫn quyết định đeo khẩu trang, dù một đồng nghiệp đã bỏ biển hiệu bắt buộc đeo khẩu trang có từ tháng 6 năm ngoái. Trái với mong mỏi của nhiều người, Harasmisz cho rằng cuộc sống chưa thể trở lại bình thường.

"Nhiều người đã tiêm vaccine. Thống đốc Abbott cũng vậy. Nhưng rất nhiều người ở tuyến đầu như chúng tôi chưa tiêm", Harasmisz nói.

Một nhà hàng ở McKinney, bang Texas hôm 10/3. Ảnh: Reuters.

Khi Thống đốc Texas Greg Abbott tuần trước thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trên toàn bang, ông đã làm dấy lên căng thẳng mà giới chức phải đương đầu kể từ đầu dịch, khi phải cân bằng giữa biện pháp mạnh tay ngăn dịch và tác động của chúng tới nền kinh tế.

Khi Texas ngày càng mở cửa rộng rãi, nhiều nhân viên ở siêu thị, nhà hàng, quán bar và cửa hàng bán lẻ ngày càng thất vọng và lo sợ về những tác động của quyết định này. Khi bang đóng cửa, họ là những người bị mất tiền và cắt giảm giờ làm, thậm chí mất việc hoàn toàn. Nhưng khi bang mở cửa, họ sẽ là những người phải đối mặt với rủi ro khi khách hàng không đeo khẩu trang.

"Chúng tôi phải tiếp xúc với mọi người cả ngày", Rebecca Masson, chủ cửa hàng bánh Fluff Bake Bar ở khu phố Heights của Houston, nói. Cô thêm rằng bản thân và nhân viên đều chưa tiêm vaccine.

"Tại sao chúng ta lại lãng phí cả năm nỗ lực vì điều này?", Masson nói về nhiều tháng cô mà nhân viên cố gắng phòng ngừa để ngăn Covid-19. "Tôi có nhân viên và họ có gia đình. Tôi không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn cho nhân viên và người nhà của họ".

Thống đốc Abbott, thành viên Cộng hòa, cho hay tự do cá nhân và tổn hại kinh tế là yếu tố dẫn tới quyết định của ông, tranh luận rằng "nhiều doanh nghiệp và gia đình ở Texas có quyền tự do quyết định vận mệnh của mình". Không ít người ủng hộ quyết định của ông Abbott và xem quy định đeo khẩu trang bắt buộc là xâm phạm không cần thiết vào tự do cá nhân của họ.

"Chúng ta phải trở lại cuộc sống bình thường ngay bây giờ", Amber Jowers, nhân viên pha chế tại Barflys, nói sau khi bỏ biển hiệu yêu cầu đeo khẩu trang.

Nhưng việc bãi bỏ biện pháp hạn chế cũng vấp phải phản đối gay gắt trên toàn bang, khi nhiều người chỉ trích quyết định của Thống đốc là vô trách nhiệm vì Texas vẫn chưa thoát khỏi đại dịch.

"Chúng ta chắc chắn sẽ thấy ca nhập viện và tử vong tăng lên", Lina Hidalgo, thẩm phán hạt Harris, nói. "Chúng ta đã biết trước kết quả đó. Chúng ta biết khẩu trang có hiệu quả và biết tỷ lệ tiêm chủng đang tăng lên. Vậy tại sao lại gây ra những ca nhập viện và tử vong không cần thiết?".

Doanh nghiệp có thể tiếp tục áp dụng quy định đeo khẩu trang và tại nhiều thành phố, người dân vẫn phải đeo khẩu trang nếu muốn vào các trụ sở chính quyền. Tại Austin, giới chức cho biết sẽ duy trì quy định đeo khẩu trang và đang chuẩn bị cuộc chiến pháp lý với Thống đốc Abbott. Houston, Dallas và Austin là những thành phố yêu cầu các trường học vẫn phải thực hiện quy định đeo khẩu trang.

Nhưng ở Johnson, phía tây Austin, hội đồng giáo dục đầu tuần này bỏ phiếu bỏ quy định đeo khẩu trang. Học khu Lubbock-Cooper cũng gửi mail cho phụ huynh để thông báo đeo khẩu trang không còn là quy định bắt buộc.

Tính đến chiều 10/3, Texas đã ghi nhận ít nhất 2,7 triệu ca nhiễm và hơn 45.700 ca tử vong vì Covid-19, theo dữ liệu của NYTimes. Tuần trước, bang này báo cáo trung bình hơn 5.200 ca nhiễm mỗi ngày, tăng 14% so với hai tuần trước. Nhiều người lo ngại Texas có thể bị nhấn chìm trong đại dịch vì mở cửa, đặc biệt khi nhiều biến chủng nCoV mới xuất hiện.

Nhưng Abbott đã kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và lập luận Texas có thể dễ dàng tiếp cận vaccine và tăng cường xét nghiệm. "Covid-19 không lập tức biến mất. Nhưng các quy định bắt buộc của bang giờ không còn cần thiết nữa", ông nói.

Bert Rossel, 39 tuổi, là một trong số người tin rằng mối đe dọa từ Covid-19 đang bị thổi phồng. "Tôi có chỉ số BMI cao hơn bình thường. Những người béo phì được cho là dễ nhiễm nCoV, nhưng đã một năm qua rồi, tôi đáng lẽ đã phải nhiễm rồi chứ", anh nói.

Charles Fuller, 22 tuổi ở thành phố Fort Worth, tối 9/3 tới câu lạc bộ đêm Neon Moon Saloon và thấy họ đặt một thùng rác trước cửa để khách vứt khẩu trang. Anh thậm chí còn dự tiệc sinh nhật của bạn tại quán bar vào tối 10/3.

"Thật tuyệt khi mọi thứ trở lại bình thường. Điều này có thể không lành mạnh, nhưng dù gì tôi đã có nó", anh nói.

Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton cho biết sẽ theo đuổi hành động pháp lý để chống lại quyết định duy trì quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở Austin và hạt Travis lân cận. Tuy nhiên, giới chức Austin nói rằng bất kỳ nỗ lực thách thức quyết định của họ đều khiến ưu tiên cao nhất "chống Covid-19" bị xao nhãng. Khoảng 16% người dân Texas đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của quốc gia.

"Nếu bang chọn kiện chúng tôi, họ cơ bản đang gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân Texas. Tôi hy vọng họ tập trung vào phân phối vaccine hơn gây rối Austin và khiến cuộc sống của mọi người gặp nguy hiểm", Greg Casar, thành viên hội đồng thành phố Austin, nói.

Một người đeo khẩu trang được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trụ sở chính quyền ở thành phố El Paso, bang Texas hôm 10/3. Ảnh: NYTimes.

Nhiều nhà phê bình cho rằng chủ doanh nghiệp đã bị đẩy vào tình thế khó khăn khi phải tự đưa ra quy định riêng và còn khó khăn hơn khi thực hiện chúng.

"Thật bất công khi đẩy doanh nghiệp vào hoàn cảnh đó bởi họ phải tự đưa ra chính sách. Đó là gánh nặng khủng khiếp, khi sẽ khiến mọi người phẫn nộ dù họ làm gì đi nữa. Thống đốc đã phạm sai lầm lớn khi làm như vậy", Nelson Wolff, thẩm phán hạt Bexar, nói.

Nhiều người lao động hy vọng quyết định nới biện pháp hạn chế không khiến công việc của họ gặp khó khăn hơn. "Chắc chắn chúng tôi không mong đợi phải nói chuyện với những khách hàng từ chối đeo khẩu trang", Remington Bruce, quản lý nhà hàng MAD ở Houston, cho hay.

Tại nhà hàng EZ’s Brick ở thành phố San Antonio, quy định được đưa ra rất khắt khe. Khách hàng và nhân viên đều phải đeo khẩu trang. Khách từ chối tuân thủ sẽ phải ngồi ngoài trời hoặc mua mang về. Tấm chắn được lắp đặt và khử trùng thường xuyên. Họ đã đề cao cảnh giác sau cái chết của Adam Colunga, 34 tuổi, một quản lý của nhà hàng.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tránh trường hợp tương tự Adam xảy ra. Nhưng Thống đốc Abbott đã tước đi sức mạnh của chúng tôi và trao nó cho những người không đeo khẩu trang", Sean Medina, 30 tuổi, giám đốc nhà hàng, nói.

Thanh Tâm (Theo NYTimes)