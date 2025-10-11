Dàn tên lửa, xe tăng tối tân Triều Tiên phô diễn tại lễ duyệt binh

Triều Tiên ra mắt nhiều khí tài hiện đại trong lễ duyệt binh tối 10/10, nổi bật là ICBM Hwasong-20, tên lửa siêu vượt âm Hwasong-11Ma và xe tăng Cheonma-20.

Triều Tiên đêm 10/10 tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mô tả cuộc duyệt binh đã thể hiện "tiềm lực công nghệ quốc phòng vô tận và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà thế giới không thể phớt lờ".

Quân đội Triều Tiên đã phô diễn nhiều khí tài tối tân tại sự kiện, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20 được nước này gọi là "vũ khí hạt nhân chiến lược uy lực nhất". Tên lửa đặt trong ống bảo quản kiêm bệ phóng kín nên chưa rõ thiết kế cụ thể.

ICBM Hwasong-20 tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 10/10. Ảnh: KCNA

Thông tin về Hwasong-20 lần đầu được hé lộ hôm 2/9, khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un đến một viện nghiên cứu trực thuộc Cục Tên lửa.

Sau đó vài ngày, Bình Nhưỡng thông báo thực hiện thành công cuộc thử nghiệm trên mặt đất cuối cùng đối với động cơ của Hwasong-19 và Hwasong-20. Động cơ sử dụng nhiên liệu rắn thế hệ mới, được làm từ vật liệu composite sợi carbon và đạt lực đẩy khoảng 200 tấn, vượt trội so với những mẫu trước đó do Triều Tiên chế tạo.

"Hwasong-20 đại diện cho tham vọng của Triều Tiên về năng lực triển khai vũ khí hạt nhân tầm xa. Hệ thống hoàn chỉnh có thể sẽ được thử nghiệm trong năm nay", Ankit Panda, chuyên gia tên lửa thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế tại Mỹ, nhận định.

Triều Tiên đang muốn tích hợp công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV) cho ICBM. Công nghệ này giúp tên lửa mang được nhiều đầu đạn và tấn công các mục tiêu ở khu vực khác nhau, khiến đối phương khó đánh chặn hơn.

Panda cho rằng Hwasong-20 sẽ được tích hợp MIRV. "Tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn sẽ giúp Triều Tiên gia tăng áp lực lên lưới phòng thủ của đối phương và tăng cường năng lực răn đe hiệu quả", ông nêu quan điểm.

Các thông số khác chưa được công bố, song Hwasong-20 nhiều khả năng sẽ có tầm bay hoặc đầu đạn lớn hơn những mẫu ICBM tiền nhiệm.

Tên lửa Hwasong-18, từng thử nghiệm thành công cả 3 lần trong năm 2023, có tầm bắn ước tính 15.000 km nếu phóng theo góc tối ưu, đủ sức bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ và mang được đầu đạn với khối lượng tối đa 1,5 tấn. Nó có chiều dài khoảng 25 m và đặt trên xe chở đạn kiêm bệ phóng (TEL) 9 trục.

Chưa rõ tầm bay của Hwasong-19, song Triều Tiên mô tả đây là "tên lửa mạnh nhất thế giới". Dựa vào hình ảnh được công bố, giới quan sát nhận định nó có chiều dài ít nhất 28 m và sử dụng khung gầm TEL 11 trục, tương tự dòng Hwasong-20.

"Chiều dài tăng lên đồng nghĩa tên lửa chứa được nhiên liệu hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức đẩy, khối lượng đầu đạn và tầm bay", Kim Dong-yup, chuyên gia tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Hàn Quốc, nhận định.

Tên lửa siêu vượt âm Hwasong-11Ma cũng xuất hiện ở sự kiện, vài ngày sau khi ra mắt tại triển lãm quốc phòng tại Bình Nhưỡng. Đây là biến thể của tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11, được gắn phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) thay cho đầu đạn truyền thống.

Tên lửa Hwasong-11Ma tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 10/10. Ảnh: KCNA

Dòng Hwasong-11, phương Tây gọi là KN-23, xuất hiện từ năm 2018, từng đạt tầm bắn 800 km trong các đợt thử nghiệm và mang được nhiều loại đầu đạn với khối lượng 500-1.500 kg.

HGV thường được phóng bằng tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc ICBM để đạt tốc độ và độ cao tối ưu, sau đó đầu đạn sẽ tách rời và lướt về phía mục tiêu với tốc độ trên 6.200 km/h. Phần lớn hành trình của chúng ở trong khí quyển và đầu đạn có sức cơ động cao, khác với quỹ đạo bay ổn định ngoài khí quyển của tên lửa đạn đạo thông thường.

Tốc độ lớn, tính cơ động và đường bay thấp trong khí quyển khiến HGV trở thành mục tiêu rất khó phát hiện và đánh chặn so với tên lửa đạn đạo truyền thống. Đài KBS của Hàn Quốc dẫn lời các chuyên gia nhận định Hwasong-11Ma "có khả năng vượt qua lưới phòng không Hàn - Mỹ" để tập kích các địa điểm chiến lược.

Một khí tài khác đáng chú ý khác là xe tăng chủ lực Cheonma-20, còn được phương Tây gọi là Cheonma-3. Hầu hết cải tiến ở phiên bản này tập trung vào tháp pháo, kết cấu giáp và hệ thống điện tử.

Tháp pháo được thiết kế lại với các khối giáp composite gia cường, bổ sung giáp phản ứng nổ ở hai bên, ống phóng của hệ thống phòng thủ chủ động (APS) bố trí ở các góc và viền nóc. Tháp pháo dường như có thể gắn bộ dụng cụ vượt sông, tương tự hệ thống trên xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc, nhằm tăng khả năng cơ động và giảm phụ thuộc vào công binh.

Xe tăng thuộc dòng Cheonma-20 tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 10/10. Ảnh: KCNA

Hình dạng tháp pháo cũng trở nên góc cạnh hơn, giúp tăng thể tích bên trong và chứa được thêm thiết bị quang học. Kính ngắm toàn cảnh của trưởng xe được chuyển về phía sau, súng phóng lựu gắn phía trước được thay bằng bệ vũ khí điều khiển từ xa.

Khí tài chính được cho là pháo nòng trơn 125 mm thuộc dòng 2A46 hoặc biến thể 115 mm với buồng đạn mở rộng. Vũ khí phụ gồm súng phóng lựu tự động AGS-17, súng máy song song PKT 7,62 mm và hai tên lửa chống tăng Bulsae gắn cố định vào sườn tháp pháo.

Phiên bản này có tổng khối lượng 50-55 tấn, nhiều khả năng sử dụng động cơ diesel V-55 hoặc V-12 với công suất 750-1.300 mã lực.

Ngoài tên lửa đạn đạo và xe tăng, Triều Tiên còn trình diễn nhiều loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, pháo phản lực cỡ nòng 600 mm, lựu pháo tự hành 155 mm, phương tiện phóng máy bay không người lái (UAV) tự sát, theo KCNA.

Phạm Giang (Theo KCNA, Reuters, War Zone, Army Recognition)