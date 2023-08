Dàn tài tử, minh tinh trong 'Oppenheimer'

Benny Safdie (vai Edward Teller)

Teller là người tiên phong trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, còn được gọi là "cha đẻ" của bom nhiệt hạch, đóng vai trò phát triển loại vũ khí này.

Theo Nolan, Safdie từng băn khoăn sẽ trở thành nhà vật lý hoặc nhà làm phim. Khi Nolan mời Safdie đảm nhận vai Teller, tài tử bận rộn với nhiều dự án. Tuy nhiên, diễn viên đã đồng ý tham gia. "Tôi nghĩ Safdie thực sự muốn xuất hiện trong phim vì đam mê vật lý", Nolan nói.

Benny Safdie 37 tuổi, đồng đạo diễn Uncut Gems (2019). Nghệ sĩ từng đóng các phim Person to Person (2017), Pieces of a Woman (2020), Licorice Pizza (2021), Are You There God? It's Me, Margaret (2023).