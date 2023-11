Dàn sao 'The Karate Kid 2010' ngày ấy - bây giờ

Jaden Smith

Con trai Will Smith vào vai Dre, muốn học kung fu để chứng tỏ bản thân. Jaden và Thành Long phối hợp ăn ý, truyền tải câu chuyện nhân văn về tình thầy trò.

Jaden Smith, 25 tuổi, từng đóng chung với cha trong All of Us (2003-2023) và The Pursuit of Happiness (2006). Sau The Karate Kid, Jaden gây chú ý khi cùng cha tham gia After Earth (2013) nhưng không thành công. Sau khi bị khán giả chỉ trích phụ thuộc sự nổi tiếng của gia đình, Jaden quyết định tự lập.

Hiện ngôi sao trẻ ưu tiên âm nhạc, đóng một vài số dự án phim. Năm 2022, Jaden nhận đề cử giải Grammy hạng mục Album của năm với Justice (Triple Chucks Deluxe). Ảnh: Sony Pictures/Instagram Jaden Smith