Dàn sao tạo sức hút phim 'Lấy danh nghĩa người nhà'

Vai Lý Tiêm Tiêm thời thơ ấu do Tùng Thượng đóng. Cô bé thu hút người xem với khuôn mặt bụ bẫm, tính cách hoạt bát, lém lỉnh. Cảnh tiểu Tiêm Tiêm năm lần bảy lượt xách va ly của Tử Thu đi vứt gây cười.

Tùng Thượng sinh năm 2013, nổi lên từ show "Let go of my baby", "Người Trung Quốc vui vẻ"...