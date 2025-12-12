Dàn sao 'Reply 1988' hội ngộ sau 10 năm

Hàn QuốcHơn 10 diễn viên phim "Reply 1988" như Lee Hyeri, Ra Min Ran, Go Kyung Pyo xúc động tái ngộ sau 10 năm phim lên sóng.

Hôm 11/12, đài tvN ra mắt đoạn giới thiệu chương trình kỷ niệm, hé lộ chuyến du lịch hai ngày một đêm của các diễn viên. Show quy tụ đầy đủ gương mặt từng tham gia tác phẩm gốc, nổi bật là Sung Dong Il, Lee Il Hwa, Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun, Lee Hyeri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum, Ahn Jae Hong, Lee Dong Hwi.

Trích đoạn chương trình kỷ niệm 10 năm 'Reply 1988' Trích đoạn các diễn viên "Reply 1988" gặp lại nhau. Chương trình gồm ba tập, phát sóng tối 19/12 giờ Seoul (cùng ngày giờ Hà Nội), đồng thời là dịp kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN. Video: tvN

Theo Viva, video tái hiện bối cảnh năm 1988 khi năm gia đình các nhân vật trong khu phố Ssangmun-dong đi đến vùng biển thuộc tỉnh GangwonHàn Quốc. Họ cùng ôn lại kỷ niệm đóng phim, chơi trò chơi, trêu đùa nhau trong không khí thân mật như trên màn ảnh.

Một số nghệ sĩ hóa trang gần giống với tạo hình của họ trong phim, Park Bo Gum gây chú ý khi ngoại hình hiện tại gần như không thay đổi so với thời điểm đóng vai Choi Taek năm 2015. Diễn viên Yoo Jae Myung - thủ vai giáo viên cùng tên - cho biết thời gian trôi qua như mới hai, ba năm. Còn tài tử Sung Dong Il nói: "Đây thực sự là một bộ phim khó quên, cũng là lý do tất cả chúng ta ở đây cùng nhau".

Cuối video xuất hiện hình ảnh một khách mời giấu mặt. Trên mạng xã hội, nhiều fan cho rằng người này là Kim Seol, 14 tuổi, đóng "thần ăn" Jin Joo. Ở tác phẩm, cô bé mang lại nhiều tiếng cười vì những câu nói và biểu cảm dễ thương. Sự xuất hiện của Ryu Jun Yeol và Lee Hyeri cũng khiến khán giả quan tâm khi họ không đứng chung khung hình. Theo Chosun, thời điểm ghi hình được sắp xếp lệch nhau do cả hai từng hẹn hò, công khai chia tay tháng 11/2023.

Trên mạng xã hội X, một số người dùng viết: "Nhìn dàn diễn viên xuất hiện với tạo hình năm xưa làm tôi có cảm giác như thời gian dừng lại", "Chỉ là đoạn video giới thiệu mà đã gợi lại rất nhiều ký ức về bộ phim", "Sự tương tác giữa các gia đình vẫn tự nhiên như lúc đóng phim, không hề có cảm giác xa cách".

Poster chương trình kỷ niệm 10 năm phát sóng "Reply 1988". Ảnh: tvN

Phim truyền hình Reply 1988 ra mắt tháng 11/2015, gồm 20 tập, do Shin Won Ho đạo diễn, Lee Woo Jung biên kịch. Nội dung đan xen giữa hiện tại và quá khứ, kể về thanh xuân của nhóm bạn thân năm người (bốn trai, một gái) và tình cảm keo sơn của năm gia đình ở khu phố Ssangmun-dong. Theo Naver, những thước phim bình dị như đời thực, lời thoại gần gũi và thông điệp yêu thương giúp dự án chinh phục khán giả nhiều độ tuổi.

Sau một thập niên phát hành, tác phẩm giữ sức hút trên nhiều trang phim online Hàn lẫn Việt Nam. Trên Pann, khán giả bình chọn phim đáng xem và hay nhất Hàn Quốc mọi thời. Khi phát sóng năm 2015, phim phá kỷ lục lượt xem với 18,803%, giúp tvN trở thành kênh uy tín.

Cát Tiên (theo Viva, Chosun)