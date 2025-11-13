Kim Seol, bé gái được yêu thích trong phim Hàn "Reply 1988", hiện 14 tuổi, được fan nhận xét bầu bĩnh, dễ thương.

Theo MK, Kim Seol đang học trung học, tài khoản Instagram của cô do mẹ quản lý. Người mẹ tiết lộ trong tháng 11, con gái tốt nghiệp một chương trình năng khiếu. Gia đình chú trọng bồi dưỡng các môn nghệ thuật cho Kim Seol, giúp cô gái phát huy sở trường.

Sao nhí 'Reply 1988' sau 10 năm Jin Joo và anh trai Sun Woo (Go Kyung Pyo đóng) trong "Reply 1988". Video: tvN

Thi thoảng, người mẹ đăng hình Kim Seol đi học, đi chơi, thuyết trình, thu hút chú ý của hàng nghìn khán giả. Các fan viết: "Jin Joo lớn thật rồi, ngày càng xinh xắn", "Thật vui khi thấy em lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh", "Hy vọng gặp lại em trên màn ảnh".

Kim Seol ở tuổi teen. Ảnh: MK

Kim Seol được nhiều khán giả châu Á nhớ đến với vai "thần ăn" Jin Joo trong phim truyền hình kinh điển Reply 1988. Ở tác phẩm, Jin Joo ham ăn, mang lại nhiều tiếng cười vì những câu nói và biểu cảm dễ thương.

Fan quan tâm hành trình trưởng thành của Kim Seol, dù vắng bóng làng giải trí, tài khoản Instagram của cô thu hút gần 100.000 người theo dõi. Ảnh: MK

Sau thành công của tác phẩm, thay vì để con tiếp tục diễn xuất, gia đình định hướng Kim Seol tập trung việc học. 10 năm qua, cô gái hiếm khi xuất hiện ở sự kiện giải trí. Mỗi năm, người mẹ cũng chỉ đăng một vài bức hình của con.

Reply 1988 ra mắt năm 2015, câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, kể về thanh xuân của nhóm bạn thân năm người (bốn trai, một gái) và các gia đình ở khu phố Ssangmun Dong (Seoul, Hàn Quốc). Từ đầu đến cuối, người xem phải đi tìm đáp án cho bài toán: chồng của nữ chính Duk Sun là ai trong bốn chàng trai lớn lên bên cô từ nhỏ. Nửa sau tập 20, khán giả mới biết được câu trả lời.

Lấy bối cảnh Hàn Quốc năm 1988, biên kịch khắc họa sơ qua về Thế vận hội mùa hè 1988 và những cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ của sinh viên Hàn. Giữa Seoul sầm uất là khu phố Ssangmun Dong yên bình, nơi có năm đứa trẻ cá tính khác biệt nhưng thân thiết từ bé, gồm: thiên tài cờ vây ngờ nghệch Choi Taek (Park Bo Gum đóng), Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) lạnh lùng, Sun Woo (Go Kyung Pyo) đẹp trai, học giỏi, Dong Ryung (Lee Dong Hwi) vụng về và Duk Sun (Hyeri) hậu đậu - cô gái duy nhất của nhóm. Tình bạn của họ vô tư, tươi vui đồng thời xen lẫn những rung động đầu đời.

Như Anh (theo MK)