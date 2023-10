Dàn sao phim 'Hồi ức kẻ sát nhân' sau 20 năm

Park No Shik

Anh vào vai Baek Gwang Ho, một thanh niên thiểu năng bị Park Doo Man tình nghi là sát nhân hàng loạt.

Nghệ sĩ 53 tuổi, đóng nhiều vai phụ, từng tham gia The Host (2006) và War of the Arrows (2011). Anh kết hôn với Kang Eun Sook năm 2006, có một con trai. Ảnh: Sidus Pictures/HanCinema