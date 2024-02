Dàn sao phim 'Argylle'

Tài tử Sam Rockwell thủ vai điệp viên Aidan Wilde, người mà tiểu thuyết gia Elly Conway tình cờ gặp trên tàu. Khác với trang phục chỉnh chu của các nhân vật điệp viên trong Kingsman hay James Bond, Aidan có phong cách bụi bặm, phá cách.

Diễn viên 57 tuổi, được biết đến với các vai diễn trong phim độc lập như Moon (2009), Seven Psychopaths (2012), Jojo Rabbit (2019), All Hail the King (2014), What If...? (2023). Sam từng giành giải Oscar cho Nam phụ xuất sắc với Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

Nghệ sĩ kết hôn diễn viên Leslie Bibb từ năm 2007 đến nay. Cả hai từng tham gia Iron Man 2 (2010) và Don Verdean (2015).