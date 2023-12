Dàn sao 'Ở nhà một mình' sau ba thập niên

Macaulay Culkin (đóng Kevin McCallister)

Khi phim ra mắt năm 1990, Kevin nhanh chóng trở thành người hùng của nhiều trẻ em bởi sự thông minh, lém lỉnh và dũng cảm. Macaulay tỏa sáng cùng lối diễn duyên dáng và tự nhiên. Sau thành công vang dội của tác phẩm, anh được các nhà làm phim săn đón, đóng nhiều dự án như "My Girl" (1991), "The Good Son" (1993), "Richie Rick" (1994), "The Pagemaster" (1994), "Getting Even with Dad" (1994). Khi đó, anh có tài sản 17 triệu USD.



Năm 14 tuổi, cha mẹ anh ly hôn và cố kiểm soát tiền của con song anh xóa họ khỏi quỹ tín dụng, thuê người giám sát tài chính. Danh tiếng khiến Macaulay choáng ngợp, vướng nhiều scandal như dùng ma túy, bị bắt vì tàng trữ cần sa. Trên Us Weekly năm 2020, diễn viên phủ nhận tin đồn nghiện chất kích thích, từng dùng nhưng không lạm dụng hay phải vào trại cai nghiện.



Ở tuổi 43, Macaulay được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Tại buổi lễ, anh hạnh phúc bên vị hôn thê Brenda Song, hai con và bạn diễn Catherine O'Hara. Nhiều năm qua, anh chỉ góp mặt trong

"American Horror Story 10" (2021) và vài series, gây bất ngờ khi trình diễn tại show thời trang Gucci Love Parade năm 2021. Hiện anh phát triển kênh podcast Bunny Ears, hỗ trợ tổ chức thiện nguyện gồm Stand Up to Cancer (giúp bệnh nhân mắc ung thư) và San Diego Zoo Wildlife Alliance (bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã). Ảnh: 20th Century Fox/Wire Image