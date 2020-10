Dàn sao 'Mean Girls' sau 16 năm

Lindsay Lohan nỗ lực xóa bỏ hình tượng xấu, Tina Fey thành danh trong vai trò nhà sản xuất.

Một cảnh trong "Mean Girls" (2004) do Mark Waters đạo diễn. Tác phẩm được nhiều chuyên gia bình chọn là tượng đài phim hài tuổi teen tại Mỹ.

Cady Heron (Lindsay Lohan) là cô gái 16 tuổi vừa nhập học trường North Shore. Tại đây, cô trở thành đối tượng bắt nạt của nhóm nữ sinh do Regina (Rachel McAdams) cầm đầu. Nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra, khi Cady tìm cách đối phó những chiêu trò của nhóm Regina.

Sau 16 năm ra mắt, dàn diễn viên chính hội ngộ trực tuyến ngày 14/9. Vì dịch, mỗi diễn viên ở phòng riêng, giao tiếp qua màn hình vi tính. Họ ôn lại kỷ niệm xưa, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống.

Lindsay Lohan - vai Cady Heron

Mean Girls đã đưa Lindsay Lohan trở thành ngôi sao tại Hollywood. Trong cùng năm 2004, Lohan ra mắt album nhạc đầu tiên. Cô tiếp tục vào vai chính trong các phim Herbie: Fully Loaded, Just My Luck, Georgia Rule. Sự nghiệp của minh tinh tuột dốc khi cô bị cáo buộc nghiện ngập, chạy xe quá tốc độ, tiêu xài hoang phí. Khán giả nhớ đến Lindsay Lohan qua các scandal nhiều hơn là vai diễn của cô.

Từ năm 2018 đến nay, Lindsay Lohan dành thời gian cho du lịch, với mong muốn quên đi những lỗi lầm thời trẻ. Đầu năm 2019, Lohan tiết lộ trên tạp chí Oprah rằng sự thay đổi là cần thiết, khi cô đã "mệt mỏi khi phải làm vừa lòng mọi người. Tôi cần tập trung vào bản thân, tôi cảm thấy ổn khi ở một mình". Cô thử sinh sống ở những quốc gia ngoài Mỹ như Anh, Hy Lạp, Ấn Độ. Vì dịch, cô có thời gian bị cách ly ở Dubai.

Lindsay Lohan khi cách ly tại Dubai.

Lindsay Lohan từng hẹn hò Samantha Ronson từ năm 2008 - 2009. Năm 2016, cô đính hôn triệu phú Egor Tarabasov nhưng sớm đường ai nấy đi trong cùng năm. Có tin đồn Lindsay Lohan đang cặp doanh nhân Bader Shammas nhưng cô chưa hề thừa nhận.

Rachel McAdams - vai Regina George

Diễn xuất của Rachel McAdams trong Mean Girls được các nhà làm phim Hollywood để mắt. Từ hình tượng cô nàng đỏng đảnh, McAdams chuyển sang mẫu nhân vật nữ tính trong các phim tình cảm The Notebook, Married Life, The Vow. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Năm 2016, Rachel McAdams được đề cử giải Oscar phim Spotlight.

Trích đoạn "The Vow", Rachel McAdams diễn cùng Channing Tatum.

Ngoài diễn xuất, Rachel McAdams quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Cô chủ trương đi xe đạp thay ôtô, sử dụng năng lượng tái sinh trong gia đình. Năm 2018, minh tinh đóng con đầu lòng cùng bạn trai James Linden. Hiện tại, cô mang thai con thứ hai.

Tina Fey - vai Sharon Norbury kiêm biên kịch "Mean Girls"

Sự nghiệp của Fey bùng nổ sau thành công của Mean Girls. Sau khi rời show truyền hình Saturday Night Live, Fey đóng vai chính Liz Lemon - giúp cô giành giải Primetime Emmy - trong series 30 Rocks. Sau đó, cô cùng xưởng phim Little Stranger của mình ra mắt các talk show ăn khách như Unbreakable Kimmy Schmidt và Busy Tonight. Ngoài làm nhà sản xuất, Tina Fey tiếp tục đóng trong các phim điện ảnh như Baby Mama, Date Night, Sisters và Wine Country.

Thành công của Mean Girls là động lực để Tina Fey viết tiếp kịch bản nhạc kịch Broadway của phim, diễn năm 2018. Tác phẩm được đề cử một giải Tony trong cùng năm.

Amanda Seyfried - vai Karen Smith

Mean Girls là phim điện ảnh đầu tiên của Amanda Seyfried. Sau phim, cô vào vai chính trong series truyền hình nổi tiếng của HBO - Big Love (2006 - 2011). Cô xuất hiện trong nhiều thể loại: âm nhạc - Mamma Mia!, kinh dị - Jennifer’s Body, tình cảm - Dear John, nhạc kịch - Les Misérables và hài - Ted 2. Năm 2013, cô cùng dàn diễn viên Les Misérables được đề cử giải Screen Actors Guild, hạng mục "Diễn xuất xuất sắc trên màn ảnh".

Amanda Seyfried khoe giọng trong "Les Misérables".

Seyfried kết hôn Thomas Sadoski năm 2017, đón con gái đầu lòng trong cùng năm, sau đó sinh thêm con trai tháng 9 năm nay. Trước đây, người đẹp từng hẹn hò Dominic Cooper và Justin Long.

Daniel Franzese - vai Damian Leigh

Sau Mean Girls, Daniel Franzese tập trung mảng truyền hình. Anh đóng chính trong các series CSI: Crime Scene Survey, GLOW, Party Down. Năm 2013, Franzese là người phụ trách nghệ thuật cho chương trình độc thoại I’ve Never Really Made the Kind of Money to Become a Mess. Anh cũng sáng lập The Winston Box - chuỗi cửa hàng quần áo dành cho đàn ông to cao.

Năm 2016, Franzese công khai đồng tính, cầu hôn bạn trai Joseph Bradley Phillips ngay quán cà phê nơi cả hai lần đầu hẹn hò. Sau hai năm, họ dừng mối quan hệ.

Jonathan Bennett - vai Aaron Samuels

Bennett xuất hiện trong phim điện ảnh The Haunting of Sharon Tate, Do Over. Ngoài diễn xuất, anh là thí sinh cuộc thi khiêu vũ Dancing with the Stars, dẫn chương trình cho game show ẩm thực Cake Wars. Gần đây, Bennett diễn lại vai Aaron Samuels, khi nhân vật xuất hiện trong video âm nhạc Thank U, Next của Ariana Grande.

Jonathan Bennett xuất hiện từ 0:10 trong MV của Ariana Grande.

Năm 2018, Bennett ra mắt sách dạy nấu ăn The Burn Cookbook: An Unofficial Unauthorised Cookbook for Mean Girls Fans, bao gồm công thức cho món bánh mì nướng từng xuất hiện nhiều lần trong Mean Girls. Tháng 10/2017, Bennett công khai đồng tính, hẹn hò với thí sinh The Amazing Race - Jaymes Vaughan.

