Dàn sao khuấy động sân khấu chào 2026

Ở TP HCM, từ 18h, hàng chục nghìn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới. Nơi đây cũng là điểm bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới thu hút khán giả, du khách.

Gần 20h, đoạn dài hơn 500 m thuộc trung tâm gần như không còn chỗ trống. Lực lượng chức năng, an ninh túc trực để đảm bảo trật tự. Ảnh: Quỳnh Trần