Dàn sao khuấy động sân khấu chào 2026

Ở TP HCM, từ 18h, hàng chục nghìn người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới. Nơi đây cũng là điểm bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới thu hút khán giả, du khách.
Gần 20h, đoạn dài hơn 500 m thuộc trung tâm gần như không còn chỗ trống. Lực lượng chức năng, an ninh túc trực để đảm bảo trật tự. Ảnh: Quỳnh Trần
Sân khấu âm nhạc trước giờ đếm ngược chờ khoảnh khắc giao thừa khiến khán giả chờ đợi với sự góp mặt của gần 20 ca sĩ, DJ. Ảnh: Quỳnh Trần
Phương Mỹ Chi "cháy" cùng khán giả qua loạt nhạc phẩm Bài ca Đất phương Nam, Vũ trụ cò bay. Giọng ca Gen Z phối đồ màu sắc, kết hợp vũ đoàn và các hiệu ứng sân khấu như khói, lửa nhằm tạo điểm nhấn cho tiết mục. Video: FC Phương Mỹ Chi
Năm 2025, Phương Mỹ Chi là ca sĩ trẻ tỏa sáng khi gặt hái thành tích trong nước lẫn quốc tế. Cô đoạt hạng 3 tại sân chơi Sing! Asia và quán quân show âm nhạc Em xinh say hi.
Anh Tú làm mới ca khúc ballad tự sáng tác Duyên do trời, phận tại ta theo phiên bản remix. Video: Minh Quân
Kay Trần hát Đường vào tim em, kết hợp vũ đạo sôi động. Trên sân khấu, anh còn có màn cởi áo khoe hình thể rắn chắc khiến fan reo hò không ngừng.
Tại Hà Nội, không khí chào năm mới tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng sôi động không kém với biển người đổ về từ sớm. Các ngả đường quanh trung tâm thành phố dòng người chen chúc nhau. Sân khấu âm nhạc kết hợp biểu diễn nghệ thuật ánh sáng, quy tụ loạt sao là điểm nhấn của chương trình. Ảnh: Giang Huy
Đông Hùng đắt show trong ngày cuối năm khi diễn tại Hà Nội và Thái Nguyên để phục vụ khán giả. Ảnh: Giang Huy
Rapper Hà Lê trên sân khấu đêm nhạc. Ảnh: Giang Huy
Ca sĩ Văn Mai Hương hát Một vòng Việt Nam (sáng tác Đông Thiên Đức) với bản phối mới phù hợp không khí lễ hội cuối năm. Cô cho biết dành nhiều ngày tập luyện để thể hiện nhạc phẩm tại sự kiện chào năm mới.
Màn trình diễn của Văn Mai Hương tại sự kiện countdown. Video: Nhân vật cung cấp
Quân AP (phải) và Bùi Công Nam song ca Năm qua đã làm gì - ca khúc gợi lên những suy ngẫm trước thềm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Khi cả hai cất giọng, phía dưới khán giả hòa nhịp với giai điệu và ca từ quen thuộc: "Dù là như thế nào. Dù mọi điều đã có ra sao. Chỉ cần ngoảnh lại. Một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công, thất bại, chỉ là chuyện đã cũ thôi. Đón chào năm mới". Ảnh: Giang Huy
"Anh trai" Wean Lê kết hợp vũ đoàn trong tiết mục sôi động. Ảnh: Giang Huy
Hòa Minzy, rapper Karik khiến khán giả thích thú khi lần đầu hòa giọng trên sân khấu trong bản mashup Anh không.
Rapper Wean Lê cùng tlinh khuấy động sân khấu trong shhhhhhh - bản hit 52 triệu view từng được cả hai cho ra mắt hai năm trước. Ảnh: Giang Huy
Tân Cao - Hà Thu