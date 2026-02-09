Dàn sao Hollywood tề tựu tại Super Bowl 2026

Sự kiện diễn ra tại sân vận động Levi's, California, vào ngày 8/2 (giờ địa phương) với sự tranh tài của hai đội Seattle Seahawks và New England Patriots.
Năm nay, cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, 37 tuổi, làm cổ động viên. Anh hiện thi đấu cho Kansas City Chiefs, góp mặt trong vòng chung kết 2025 nhưng thua đối thủ Philadelphia Eagles với tỷ số 22-40. Video: NFL
Rapper Jay-Z, 57 tuổi, và con gái Blue Ivy. Cô bé là con lớn của Jay-Z và ca sĩ Beyoncé, hiện 14 tuổi. Ảnh: Instagram/ NFL
Super Bowl là vòng loại cuối cùng của giải đấu bóng bầu dục quốc gia, do Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL - National Football League) tổ chức thường niên từ năm 1967. Quy mô và sức ảnh hưởng của trận đấu vượt khỏi giới hạn thể thao, là niềm tự hào và hiện tượng văn hóa của người Mỹ. Đây cũng là dịp quy tụ nhiều ngôi sao hạng A đến xem.
Blue Ivy tạo dáng cùng em gái Rumi Carter, chín tuổi. Năm ngoái, ba bố con cũng đi xem giải đấu. Ảnh: AP
Ca sĩ Justin Bieber, 32 tuổi, và vợ - người mẫu Hailey Bieber, 30 tuổi - tiến vào phòng chờ. Video: Instagram/ NFL
Danh hài Adam Sandler, 60 tuổi. Ảnh: Instagram/ NFL
Siêu mẫu Kendall Jenner và rapper 21 Savage (trái) trên đường ra khán đài. Ảnh: Instagram/ NFL
Rapper Travis Scott, 32 tuổi. Ảnh: Instagram/ NFL
Diễn viên Sofía Vergara, 54 tuổi, chọn trang phục đơn giản khi đến xem trận đấu. Ảnh: Instagram/ NFL
Bố con sao Vệ binh dải ngân hà Chris Pratt, 47 tuổi (hàng trên), và ca sĩ Jon Bon Jovi, 64 tuổi. Ảnh: Instagram/ NFL
Charlie Puth hát quốc ca trên sân cỏ Super Bowl. Ảnh: AP
Bên cạnh nội dung thi đấu, vòng chung kết thu hút nhiều quan tâm nhờ các tiết mục âm nhạc. Năm nay, những giọng ca tham gia biểu diễn gồm Charlie Puth, Green Day, Coco Jones và Brandi Carlile.
Sự kiện còn gây chú ý với sự xuất hiện của ca sĩ Puerto Rico - Bad Bunny, 32 tuổi - cùng màn trình diễn giữa giờ bằng tiếng Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Anh cũng là nghệ sĩ làm nên lịch sử tại giải Grammy đầu tháng 2.
Phương Thảo