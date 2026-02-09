Dàn sao Hollywood tề tựu tại Super Bowl 2026

Travis Kelce đi xem chung kết Super Bowl 2026

Sự kiện diễn ra tại sân vận động Levi's, California, vào ngày 8/2 (giờ địa phương) với sự tranh tài của hai đội Seattle Seahawks và New England Patriots.

Năm nay, cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, 37 tuổi, làm cổ động viên. Anh hiện thi đấu cho Kansas City Chiefs, góp mặt trong vòng chung kết 2025 nhưng thua đối thủ Philadelphia Eagles với tỷ số 22-40. Video: NFL