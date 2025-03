Dàn sao Hàn tỏa sáng với váy áo đơn sắc

Trong lần hiếm hoi dự xự kiện ở Gangnam, Seoul, ngày 18/3, minh tinh Im Soo Jung - đóng chính Xin lỗi anh yêu em (I'm sorry, I love you, năm 2004) - theo đuổi phong cách thanh lịch với đầm trắng, phối ăn ý với giày đồng điệu màu sắc. Osen đánh giá trông diễn viên trẻ hơn nhiều so với tuổi 46.