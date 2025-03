Sắc vóc gây 'sốt' của Kim Hye Soo

Kim Hye Soo sinh năm 1970, đóng phim từ năm 1986, được giới chuyên môn nhận định là sao nữ thành công nhất ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Báo giới Hàn gọi minh tinh là "tượng đài diễn xuất", "huyền thoại đương đại Hàn Quốc", biến hóa linh hoạt, không lặp lại tính cách nhân vật ở gần 100 dự án.

Minh tinh là sao nữ duy nhất ba lần đoạt Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại Rồng Xanh qua các phim: First Love (1993), Dr Bong (1995) và Tazza: The high rollers (2006). Nhờ tài năng vượt trội, cô được mời làm MC chính lễ trao giải Rồng Xanh trong 30 năm, do đó được gọi là "Nữ thần Rồng Xanh". Hai lần cô đoạt Thị hậu (Nữ diễn xuất sắc mảng truyền hình) tại Baeksang nhờ phim Oxtail Soup (1996) và Tín hiệu (Signal, 2016). Ở Chuông vàng 2005, Hye Soo đoạt Nữ chính xuất sắc với phim Hypnotized. Cùng đó là vô số danh hiệu Grand Prize (Daesang) - lớn nhất một sự kiện trao giải - của các đài MBC, KBS, SBS, tvN. Ảnh: Elle