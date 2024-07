Dàn sao 'Forrest Gump' sau 30 năm

Diễn viên (trái) chụp hình cùng hai con trong chuyến du lịch năm 2023. Ảnh: Instagram Robin Wright

Minh tinh 58 tuổi, tham gia làng giải trí từ năm 14 tuổi với công việc người mẫu. Sau Forrest Gump, Roberrt Wright góp mặt trong nhiều bộ phim lớn nhỏ như The Girl with the Dragon Tatoo (2011), Wonder Woman (2017), series truyền hình House of Cards (2013-2018).

Vào tháng 8/2023, cô bí mật tổ chức lễ cưới với Clement Giraudet - giám đốc điều hành hãng thời trang Yves Saint Laurent. Bốn năm sau, diễn viên đệ đơn ly hôn. Trước khi cưới Giraudet, Wright trải qua hai cuộc hôn nhân với tài tử Sean Penn và Dean Witherspoon. Cô có hai con với Penn.