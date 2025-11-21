Dàn sao dự thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ phải sang) cùng dàn diễn viên Mưa đỏ - một trong 16 phim tranh giải Bông Sen Vàng. Phim đạt doanh thu kỷ lục - hơn 700 tỷ đồng, góp phần khẳng định sức hút của dòng phim chiến tranh, lịch sử, sau nhiều năm thể loại này bị đánh giá là kén khán giả.