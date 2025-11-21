Dàn sao dự thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam

Đạo diễn Lý Hải nằm trong ban giám khảo ở hạng mục Phim điện ảnh năm nay. Hồi tháng 4, phim Lật mặt 8 của anh thu về hơn 200 tỷ đồng, vào top tác phẩm Việt ăn khách nhất năm.
Dàn nghệ sĩ dự buổi khai mạc Liên hoan phim Việt Nam, tối 21/11. Video: Mai Nhật
Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ phải sang) cùng dàn diễn viên Mưa đỏ - một trong 16 phim tranh giải Bông Sen Vàng. Phim đạt doanh thu kỷ lục - hơn 700 tỷ đồng, góp phần khẳng định sức hút của dòng phim chiến tranh, lịch sử, sau nhiều năm thể loại này bị đánh giá là kén khán giả.
Trailer phim Mưa đỏ. Video: Đoàn phim cung cấp
Từ phải qua: Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên, diễn viên Vân Trang, Hiền Mai. Mỹ Uyên là một trong những gương mặt ghi dấu với vai phản diện của Thám tử Kiên (Victor Vũ).
Trailer phim Thám tử Kiên. Video: Đoàn phim cung cấp
Diễn viên Đinh Y Nhung (trái) và Lê Công Hoàng - nam diễn viên phụ xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam 2023.
Trần Ngọc Vàng là diễn viên gen Z gây chú ý trong Tử chiến trên không (đạo diễn Hàm Trần) - phim Việt đầu tiên về đề tài không tặc.
Diễn viên Bạch Công Khanh từng đóng chính phim kinh dị Âm dương lộ (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) - công chiếu cuối tháng 3.
Võ Điền Gia Huy hoạt động tích cực trong năm nay với Tử chiến trên không và loạt phim truyền hình.
Nghệ sĩ Bùi Bài Bình vẫn nhiệt huyết với diễn xuất ở tuổi 69, góp mặt trong nhiều phim truyền hình.
Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ.
Sự kiện do Cục Điện ảnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hai năm một lần. Chương trình nhằm biểu dương các tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, vinh danh nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật. Năm 2023, Tro tàn rực rỡ - Bùi Thạc Chuyên đạo diễn - đại thắng với loạt giải quan trọng. Ở kỳ liên hoan thứ 24, TP HCM là nơi đăng cai trở lại sau 10 năm.
Mai Nhật - Trần Quỳnh