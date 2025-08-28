Dàn sao dự khai mạc Liên hoan phim Venice 2025

Liên hoan phim Venice lần 82 diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 9/9. Sự kiện khai mạc với buổi công chiếu phim La Grazia của đạo diễn người Italy Paolo Sorrentino, hội tụ nhiều ngôi sao màn bạc của Hollywood và châu Âu.

Trong ảnh, tài tử George Clooney vẫy tay chào khán giả trước khi lên thảm đỏ. Nghệ sĩ đến quảng bá tác phẩm Jay Kelly do ông đóng chính, Noah Baumbach đạo diễn. Dàn diễn viên còn có Adam Sandler và Laura Dern.