Dàn sao dự khai mạc Liên hoan phim Venice 2025

Liên hoan phim Venice lần 82 diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 9/9. Sự kiện khai mạc với buổi công chiếu phim La Grazia của đạo diễn người Italy Paolo Sorrentino, hội tụ nhiều ngôi sao màn bạc của Hollywood và châu Âu.
Trong ảnh, tài tử George Clooney vẫy tay chào khán giả trước khi lên thảm đỏ. Nghệ sĩ đến quảng bá tác phẩm Jay Kelly do ông đóng chính, Noah Baumbach đạo diễn. Dàn diễn viên còn có Adam Sandler và Laura Dern.
Các ngôi sao đi thuyền đến dự thảm đỏ liên hoan phim. Video: Reuters
Siêu mẫu người Đức Heidi Klum (phải) và con gái Leni Klum sánh bước trên thảm đỏ. Leni tên thật là Helene Boshoven Samuel, 21 tuổi, thừa hưởng vóc dáng của mẹ, được đánh giá tiềm năng trong lứa người mẫu thế hệ mới.
Minh tinh Cate Blanchett diện thiết kế của nhà mốt Armani Privé. Trang Vogue đánh giá đây là một trong những thiết kế nổi bật tại sự kiện khai mạc. Người đẹp diện bộ đầm phom dáng cổ điển nhưng được biến tấu qua chi tiết cắt xẻ.
Cate Blanchett trên thảm đỏ Venice 2025. Video: Vogue Magazine
Đạo diễn người Mỹ Francis Ford Coppola (giữa) cùng đạo diễn Đức Werner Herzo (phải), nghệ sĩ mỹ thuật Lena Herzog (trái) chụp ảnh trên thảm đỏ. Buổi lễ đánh dấu lần đầu tiên ông Coppola tái xuất công chúng từ sau ca phẫu thuật tim vào đầu tháng 8. The Hollywood Reporter mô tả Coppola tận hưởng trọn vẹn giây phút trên thảm đỏ, ông còn đáp lại tiếng vỗ tay của người hâm mộ hai bên.
Thành viên ban giám khảo giải Sư Tử Vàng - diễn viên Brazil Fernanda Torres - trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Armani Privé Couture Xuân Hè 2025. Tại Oscar đầu năm nay, cô được đề cử Nữ chính xuất sắc với vai diễn người vợ đối mặt mất mát khi chồng bị bắt cóc vào những năm 1970, trong phim I'm Still Here.
Diễn viên người Anh Tidla Swinton thu hút ánh nhìn với thiết kế Chanel. Theo Red Carpet, trang phục của cô toát lên sự tinh tế qua cách phối áo lụa cùng chân váy dài bằng vải mikado đen.
Diễn viên Trung Quốc Triệu Đào - thành viên ban giám khảo - xuất hiện với chiếc váy của hãng Prada, phối cùng bộ trang sức làm từ ngọc lục bảo và kim cương.
Quế Chi
Ảnh: AFP