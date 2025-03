'I'm Still Here' - nỗi lòng người vợ

Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2025 "I'm Still Here" tôn vinh tinh thần kiên cường của phụ nữ, nén đau thương khi chồng mất tích.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'I'm Still Here' Trailer "I'm Still Here".

Tại Oscar 2025, tác phẩm của đạo diễn Walter Salles là phim Brazil đầu tiên thắng giải Phim quốc tế xuất sắc. Thành tựu này mở ra chương mới cho nền điện ảnh xứ Samba, nơi những câu chuyện lịch sử đầy bi kịch được kể lại qua ngôn ngữ hình ảnh và diễn xuất tinh tế.

Bộ phim dựa trên sự kiện có thật, kể về quá trình gian truân của bà Eunice Paiva (Fernanda Torres đóng) - đối mặt mất mát khi người chồng, Rubens (Selton Mello) - một cựu nghị sĩ và kỹ sư bị bắt cóc từ ngôi nhà ven biển ở Rio vào những năm 1970. Ban đầu, cuộc sống của gia đình Paiva tràn đầy tiếng cười cùng những buổi tiệc, những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Nhưng một buổi chiều định mệnh, khi những người đàn ông mang súng ập đến, cuộc đời bà bị đảo lộn.

Từng khoảnh khắc, từ việc nhận được tin đồn Rubens đã qua đời, cho đến lúc Eunice trải qua những cuộc thẩm vấn, tác phẩm cho thấy quá trình của sự tỉnh thức. Eunice nhận ra thế giới của bà không còn như xưa, phải tự thay đổi để tiếp tục sống vì bản thân và các con.

Đạo diễn Walter Salles thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ hình ảnh để chuyển tải cảm xúc một cách hiệu quả. Phim sử dụng tông màu trầm và lạnh lẽo, tạo nên không khí u ám phản chiếu bối cảnh chế độ độc tài hà khắc. Tuy nhiên, những tia sáng nhẹ nhàng, mờ ảo được lồng ghép khéo léo, như biểu tượng của niềm hy vọng và khát khao tìm lại công lý. Sự đối lập ánh sáng làm nổi bật nỗi đau của nhân vật chính, ẩn chứa thông điệp: Ngay cả trong bóng tối, sự thật luôn có thể được khai sáng.

Việc sử dụng các định dạng phim khác nhau như Super-16 và 35 mm giúp Salles tạo nên sự đa chiều cho hình ảnh. Những cảnh quay bằng Super-16 mang đến cảm giác năng động, tươi mới của tuổi trẻ, trong khi các cảnh quay bằng 35 mm lại gợi hoài niệm, tái hiện khoảnh khắc gia đình bình yên, ấm áp.

Cảnh phim "I'm Still Here".

Để tối ưu hóa trải nghiệm thưởng thức phim, âm thanh được xử lý chắc tay. Giai điệu trầm buồn của nhạc sĩ Warren Ellis, âm hưởng sôi động của dòng nhạc Tropicália hòa quyện, gia tăng hiệu ứng cảm xúc.

Màn trình diễn của minh tinh Fernanda Torres trong vai bà Eunice Paiva là điểm nhấn của phim. Qua từng ánh mắt trầm tư và những cử chỉ, Torres truyền tải nỗi đau, sự bối rối và nghị lực vượt qua nghịch cảnh của nhân vật. Mỗi chi tiết trong biểu cảm của Torres mở ra nhiều suy ngẫm, khiến người cảm nhận được sự chồng chất của nỗi buồn và niềm kiên trì không khuất phục trước định mệnh.

Vai diễn của Torres nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Collider khen nhân vật Eunice là một trong những màn trình diễn hay nhất năm, xứng đáng được đề cử giải Oscar Nữ chính xuất sắc. Deadline nhận xét Torres có sự tinh tế về mặt cảm xúc, diễn tả trọn vẹn nội tâm và ẩn ức của nhân vật.

Đạo diễn Walter Salles (trái) chỉ đạo diễn viên Fernanda Torres trên phim trường "I'm Still Here".

Phim còn có sự góp mặt của Fernanda Montenegro - biểu tượng điện ảnh Brazil, cũng là mẹ của Fernanda Torres. Diễn viên xuất hiện với vai bà Eunice khi về già, như lời nhắc nhở về giá trị của truyền thống và mối liên hệ bền chặt giữa các thế hệ. Qua đó, bộ phim không chỉ kể câu chuyện cá nhân mà còn là bản anh hùng ca của một dân tộc. Tác phẩm cho thấy dù cuộc sống có đầy biến cố không thể lường trước, niềm tin vào sự thật luôn là động lực để tiến về phía trước.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng là sau khi nghe tin đồn Rubens có thể đã mất, Eunice cố tạo ra những giây phút vui vẻ cho các con, như đưa chúng đi ăn kem. Hành động giản dị lại chứa đựng niềm hy vọng, dẫu mất mát là điều khó tránh thì hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu.

Theo IndieWire, chiến thắng của I'm Still Here ở Oscar là niềm tự hào của Brazil, nhắc nhở về sức mạnh của nghệ thuật điện ảnh trong việc phản ánh hiện thực, làm sống lại những câu chuyện lịch sử. Tờ The Sun (Anh) nhận xét: "Tác phẩm giàu sức nặng, phản ánh thời đại". Cây bút Kevin Maher của Times bình luận: "Khi xem bộ phim này, khán giả sẽ có cảm giác như chính mình đang trải qua những tình huống căng thẳng và xúc động, khiến họ không thể rời mắt".

Gia Hưng

Ảnh, video: Sony Pictures Classics