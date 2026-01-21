Dàn sao dự đám cưới ca sĩ 'Bốn chữ lắm'

Sau lễ cưới tại Khánh Hòa và quê nhà chú rể ở Bình Phước, họ tổ chức tiệc cưới, mời nhiều bạn bè, đồng nghiệp showbiz tham dự, tối 20/1. Cô dâu, chú rể làm các nghi thức ở không gian sân vườn, sau đó là phần tiệc bên trong một nhà hàng.
Người mẫu Thúy Hạnh (trái) diện trang phục đính hoa 3D, cùng chồng - nhạc sĩ Minh Khang - dự sự kiện.
Ca sĩ Tăng Phúc thân thiết với Trương Thảo Nhi nhiều năm qua. Cuối năm 2025, họ kết hợp trong MV Xem như, hút triệu view.
Trung Quân Idol (giữa) quen thân cô dâu từ lúc mới vào nghề, đến nay hơn 10 năm. Ở phần lễ cưới, anh làm MC dẫn dắt chương trình.
Ca sĩ Chí Thiện nói sắp xếp công việc, không nhận show để dự tiệc mừng cùng Trương Thảo Nhi. Gần đây, anh gây chú ý khi quay lại làng nhạc khi phát hành Mình yêu nhau xong rồi, kết hợp Thanh Ngọc.
Vợ chồng nhạc sĩ Thanh Tâm dự tiệc.
Ca sĩ Ái Phương hát You Are My Everything phiên bản lời Việt (nhạc phim Hậu duệ mặt trời) tặng Trương Thảo Nhi.
Ảnh cưới được Trương Thảo Nhi chia sẻ trước tiệc một ngày. Họ quen nhau nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Cuối năm 2025, Quốc Huy cầu hôn Thảo Nhi. Anh là nhạc công, hiện là thành viên ban nhạc On Air.
Trương Thảo Nhi, 34 tuổi, được khán giả biết đến sau khi tham gia Giọng hát Việt 2012. Rời cuộc thi, cô có bản hit đầu tiên Bốn chữ lắm (Phạm Toàn Thắng sáng tác) kết hợp Trúc Nhân, phát hành năm 2014. Đến nay, MV đạt gần 150 triệu lượt xem trên YouTube.
Năm 2016, cô đoạt á quân cuộc thi Sing My Song (Bài hát yêu thích). Trương Thảo Nhi theo đuổi dòng nhạc country pop, chơi tốt các nhạc cụ như piano, organ, guitar. Vài năm gần đây, Trương Thảo Nhi tích cực trở lại làng nhạc, ra mắt nhiều sản phẩm nhưng hiệu ứng chưa mạnh so với hit đầu tay.
MV Bốn chữ lắm của Trương Thảo Nhi, Trúc Nhân. Video: YouTube Trúc Nhân
Tân Cao
Ảnh: Nhân vật cung cấp