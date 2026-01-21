Dàn sao dự đám cưới ca sĩ 'Bốn chữ lắm'

Ảnh cưới được Trương Thảo Nhi chia sẻ trước tiệc một ngày. Họ quen nhau nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Cuối năm 2025, Quốc Huy cầu hôn Thảo Nhi. Anh là nhạc công, hiện là thành viên ban nhạc On Air.

Trương Thảo Nhi, 34 tuổi, được khán giả biết đến sau khi tham gia Giọng hát Việt 2012. Rời cuộc thi, cô có bản hit đầu tiên Bốn chữ lắm (Phạm Toàn Thắng sáng tác) kết hợp Trúc Nhân, phát hành năm 2014. Đến nay, MV đạt gần 150 triệu lượt xem trên YouTube.

Năm 2016, cô đoạt á quân cuộc thi Sing My Song (Bài hát yêu thích). Trương Thảo Nhi theo đuổi dòng nhạc country pop, chơi tốt các nhạc cụ như piano, organ, guitar. Vài năm gần đây, Trương Thảo Nhi tích cực trở lại làng nhạc, ra mắt nhiều sản phẩm nhưng hiệu ứng chưa mạnh so với hit đầu tay.