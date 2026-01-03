Ca sĩ 'Bốn chữ lắm' cưới

Khánh HòaCa sĩ Trương Thảo Nhi, nổi tiếng với bài hát "Bốn chữ lắm", cưới chồng làm cùng ngành âm nhạc.

Thảo Nhi cử hành lễ tại một nhà thờ ở Cam Ranh cùng Quốc Huy - thành viên ban nhạc On Air. Họ trao lời nguyện thề trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Trương Thảo Nhi còn hát một nhạc phẩm với nội dung ca ngợi cuộc sống, hướng đến sự bình yên, hạnh phúc.

Trương Thảo Nhi trong ngày cưới tại quê nhà. Ảnh: Trịnh Bảo Thịnh

Ca sĩ diện áo dài mang tên Hào môn, chất liệu mikado, ren, họa tiết phượng hoàng thêu tay tạo điểm nhấn, kết hợp khăn voan đồng điệu. Stylist Trịnh Bảo Thịnh cho biết chọn trang phục truyền thống, tiết chế phụ kiện nhằm tạo hình ảnh nhẹ nhàng cho Thảo Nhi, đồng thời phù hợp không gian trang nghiêm.

Thảo Nhi - Quốc Huy quen nhau nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Cuối năm 2025, Quốc Huy cầu hôn Thảo Nhi, nhận được nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, khán giả.

Trương Thảo Nhi bên chồng trong bức ảnh tổng kết năm đăng tải hôm 31/12/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cả hai sẽ tổ chức tiệc vào ngày 4/1 ở Khánh Hòa. Sau đó, cô dâu, chú rể còn làm thêm lễ cưới tại Bình Phước và TP HCM.

Trương Thảo Nhi, 34 tuổi, được khán giả biết đến sau khi tham gia Giọng hát Việt 2012. Rời cuộc thi, cô có bản hit đầu tiên Bốn chữ lắm (Phạm Toàn Thắng sáng tác) kết hợp Trúc Nhân, phát hành năm 2014. Đến nay, MV đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.

Năm 2016, cô đoạt á quân cuộc thi Sing my song (Bài hát yêu thích). Trương Thảo Nhi theo đuổi dòng nhạc country pop, chơi tốt các nhạc cụ như piano, organ, guitar.

Nhiều năm trở lại đây, Trương Thảo Nhi tích cực trở lại làng nhạc, ra mắt nhiều sản phẩm nhưng hiệu ứng chưa mạnh so với hit đầu tay. Cuối năm 2024, cô phát hành Đánh bắt cá xa bờ - ca khúc tự sáng tác nhưng gây tranh luận khi bị khán giả nhận xét ca từ vô nghĩa, nghe không rõ lời. Cuối năm 2025, cô kết hợp Tăng Phúc trong MV Xem như, hút triệu view.

MV "Bốn chữ lắm" của Trương Thảo Nhi, Trúc Nhân MV "Bốn chữ lắm" của Trương Thảo Nhi, Trúc Nhân. Video: Pop Music

Tân Cao