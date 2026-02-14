Dàn sao dự công chiếu phim 'Nhà ba tôi một phòng'

Tối 13/2, êkíp Nhà ba tôi một phòng tổ chức công chiếu tác phẩm tại một cụm rạp ở phường Tân Hưng, TP HCM. Tác phẩm là phim điện ảnh đầu tay của nghệ sĩ Trường Giang. Vợ anh - diễn viên Nhã Phương - giữ vị trí giám đốc casting.
Hôm 25/1, cặp sao đón con thứ ba. Trong thai kỳ, Nhã Phương vẫn phụ giúp Trường Giang khi anh thực hiện phim Tết. Cả hai kết hôn vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó.
Hàng chục diễn viên, ca sĩ dự ra mắt phim Nhà ba tôi một phòng của nghệ sĩ Trường Giang. Video: Quế Chi
Trong tác phẩm, Đoàn Minh Anh (trái) - từng gây chú ý với vai phụ trong Thám tử Kiên - đảm nhận vai An, con gái ông Thạch (Trường Giang). Khi ông biết tin con gái có bạn trai, mâu thuẫn giữa hai thế hệ dần xảy ra.
Người mẫu Nguyễn Đình Như Vân lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đóng bà vai bà Lệ, vợ cũ ông Thạch.
Diễn viên Lê Khánh (trái) hóa thân bà Châu - tri kỷ của ông Thạch. Trường Giang nói vai diễn được "đo ni đóng giày" với nét hài duyên.
Nghệ sĩ chọn đầm dạ hội trễ vai với lớp voan xuyên thấu. Tuấn Khải - chồng Lê Khánh - phối suit xanh navy kẻ ô cùng sơ mi sáng màu.
Anh Tú Atus đóng Phát - người yêu của An, đam mê âm nhạc, giỏi chơi pickleball. Chuyện tình hai nhân vật này mang màu sắc Gen Z, làm bật lên sự đối lập giữa thế giới con cái và cha mẹ.
Trailer Nhà ba tôi một phòng, công chiếu trong nước ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ). Phim xếp loại K, được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm. Video: Đoàn làm phim cung cấp
Trường Giang cùng các thành viên nhóm rapper Gerdnang (từ phải qua: Hiếu Thứ Hai, Hurrykng, Manbo và Negav tại sự kiện ra mắt phim. Nghệ sĩ thân thiết với Hiếu Thứ Hai sau khi cùng tham gia show thực tế 2 ngày 1 đêm, ủng hộ nhau trong các hoạt động nghệ thuật.
Gil Lê và hot girl Xoài Non cùng chọn tông đen cho trang phục. Ca sĩ Gil Lê diện suit đen kẻ sọc, tạo điểm nhấn bằng hoa cài áo. Còn Xoài Non chọn đầm đen ôm dáng, kết hợp túi Lady Dior trị giá 6.200 USD (hơn 161 triệu đồng).
Diễn viên Khả Như và ca sĩ Ngô Kiến Huy là những người em thân thiết của Trường Giang, thường xuyên ủng hộ anh trong công việc.
Diễn viên Huỳnh Đông phối blazer nâu và áo thun. Vợ anh - Ái Châu, Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 - nổi bật trong tà áo dài gấm sắc cam. Cả hai kết hôn và sinh con trai năm 2015, có tên thân mật là Happy.
Diễn viên Kiến An đóng vai ông Tám, có tính cách nóng nảy, sống cùng khu chung cư cũ với cha con ông Thạch.
Nghệ sĩ Hồng Ánh chọn bộ suit đen phom dáng thanh lịch, nhấn nhá chi tiết cổ áo trắng cách điệu.
Diễn viên Duy Khánh chọn trang phục tông đen gồm blazer và quần ống rộng.
Rapper Đinh Tiến Đạt.
Quế Chi
Ảnh: Huy Trần/Mon Media