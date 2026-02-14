Dàn sao dự công chiếu phim 'Nhà ba tôi một phòng'

Tối 13/2, êkíp Nhà ba tôi một phòng tổ chức công chiếu tác phẩm tại một cụm rạp ở phường Tân Hưng, TP HCM. Tác phẩm là phim điện ảnh đầu tay của nghệ sĩ Trường Giang. Vợ anh - diễn viên Nhã Phương - giữ vị trí giám đốc casting.

Hôm 25/1, cặp sao đón con thứ ba. Trong thai kỳ, Nhã Phương vẫn phụ giúp Trường Giang khi anh thực hiện phim Tết. Cả hai kết hôn vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó.