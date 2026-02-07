Dàn sao đóng phim Tết của Trường Giang

Trong tác phẩm ra rạp Tết Bính Ngọ, Trường Giang vào vai ông Thạch - người cha đơn thân khắc khổ, nuôi con gái An (Minh Anh) khôn lớn bằng nghề làm mắm. Khi con trượt ngành thời trang, cha khuyên cô con về làm nghề gia truyền cùng ông, từ đây mâu thuẫn giữa hai thế hệ xảy ra.
Ngoài nữ chính, nhiều tên tuổi tham gia phim điện ảnh đầu tiên Trường Giang đạo diễn kiêm sản xuất. Anh Tú Atus đóng Phát - người yêu của An, đam mê âm nhạc, giỏi chơi pickleball.
Sợ con bị lừa gạt ở tuổi mới lớn, ông lập kế hoạch theo dõi, từ đó vướng vào nhiều tình huống bi hài. Chuyện tình An và Phát mang màu sắc Gen Z - hồn nhiên, chân thành, từ đó làm bật lên sự đối lập giữa thế giới con cái và cha mẹ.
Tạo hình Lê Khánh trong vai bà Châu - tri kỷ của ông Thạch. Trường Giang nói vai diễn được "đo ni đóng giày" với nét hài duyên của chị.
Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai một DJ khuấy động không khí cho sự kiện thi pickleball. Anh và Trường Giang có mối quan hệ thân thiết, cùng tham gia show thực tế 2 ngày 1 đêm.
Trước ý kiến cho rằng "mời người quen đóng phim", đạo diễn cho biết một số lựa chọn xuất phát từ tình nghĩa lâu năm, trong có những người từng hỗ trợ anh khi mới vào nghề.
Lê Dương Bảo Lâm đóng vai một đầu bếp. Trước phim Trường Giang, anh từng đóng các tác phẩm chiếu Tết của Trấn Thành, như Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ.
Tiến Luật đóng một số cảnh ngắn với vai chủ tiệm vàng. Dù cực khổ, ông Thạch dành dụm tiền để mua vàng tích lũy, lo cho tương lai con gái.
Ngô Kiến Huy đảm nhận một vai chưa công bố.
Á hậu Như Vân đóng vai phụ nữ bí ẩn, liên quan đến một biến cố quá khứ của ông Thạch.
Streamer Cris Phan vào vai chủ tiệm cơm tấm - "mối" quen của ông Thạch.
Otis - hotboy Anh trai say hi mùa hai - có vai diễn chạm ngõ điện ảnh.
Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trường Giang sau sáu năm. Anh 43 tuổi, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết.
Anh kết hôn với diễn viên Nhã Phương, 36 tuổi, vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con thứ ba hôm 25/1 tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.
Trailer Nhà ba tôi một phòng. Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật
Ảnh: Đoàn phim cung cấp