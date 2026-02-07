Dàn sao đóng phim Tết của Trường Giang

Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai một DJ khuấy động không khí cho sự kiện thi pickleball. Anh và Trường Giang có mối quan hệ thân thiết, cùng tham gia show thực tế 2 ngày 1 đêm.

Trước ý kiến cho rằng "mời người quen đóng phim", đạo diễn cho biết một số lựa chọn xuất phát từ tình nghĩa lâu năm, trong có những người từng hỗ trợ anh khi mới vào nghề.