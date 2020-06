Minh Hằng, Võ Hoàng Yến, Liên Bỉnh Phát... tham gia MV 'Bao la Việt Nam' ca ngợi vẻ đẹp đất nước.

Video nhạc hơn 5 phút, do Mauricio Osaki đạo diễn, tái hiện những danh lam thắng cảnh như Tràng An (Ninh Bình), Hồ Gươm (Hà Nội), cố đô Huế, cầu Vàng (Đà Nẵng), Hội An, Đà Lạt... Tác phẩm gửi gắm thông điệp "Việt Nam - Điểm đến an toàn", kêu gọi phát triển du lịch. Ca từ thể hiện niềm hào dân tộc và tinh thần lạc quan như: "Nơi tôi Việt Nam. Bao la Việt Nam. Dân tôi lớn lên với hy vọng, thắp sáng những giấc mơ ngày mai. Bên nhau cùng nhau vượt qua hết chông gai...".

Dàn sao đóng MV "Bao la Việt Nam' MV "Bao la Việt Nam". Video: Facebook.

Ca sĩ Minh Hằng cho biết: "Sau thời gian tự cách ly tại nhà, tôi háo hức khi được đặt chân đến các danh lam thắng cảnh của đất nước. Hy vọng mọi người chung tay ủng hộ du lịch Việt Nam lúc này". Ngoài cô, MV có sự tham gia của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ Hương Ly, LyLy, Phan Ngân, Han Sara, Bùi Công Nam, Anna (SGO48), Vinh Trần, X2X...

MV nằm trong chương trình "Tự hào Việt Nam" do Bộ Kế hoạch Đầu tư kết hợp Facebook thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế, phát triển du lịch thời dịch. Đại diện truyền thông Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết: "Việt Nam giàu tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa. Chúng ta cũng là một trong những quốc gia khống chế dịch thành công. Vì vậy, hãy du lịch Việt Nam, chia sẻ những hình ảnh đẹp của đất nước, con người đến bạn bè quốc tế".

