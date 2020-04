Minh Beta - tác giả ca khúc "Việt Nam ơi, đánh bay Covid" - dịch lời sang tiếng Anh sau khi tạo được hiệu ứng cộng đồng.

Nhạc sĩ tự chuyển ngữ vì từng là du học sinh ở Mỹ. Lời mới giữ lại hầu hết ý nghĩa trong bản tiếng Việt. Minh Beta sửa một số câu để phù hợp với bản quốc tế, như: "From Vietnam to the world, let's unite to fight Corona" (Từ Việt Nam đến thế giới, hãy cùng đoàn kết đánh bay Corona), "We will leave no one behind" (Chúng ta sẽ không bỏ lại ai phía sau)...

'Việt Nam ơi, đánh bay Covid' ra bản tiếng Anh ''Việt Nam ơi, đánh bay Covid'' bản tiếng Anh (Minh Beta sáng tác và trình bày). Video: Youtube. * Xem lời tiếng Anh ''Việt Nam ơi, đánh bay Covid" Minh Beta bất ngờ vì hiệu ứng của ca khúc sau gần một tháng ra mắt. Bài hát nhận được hàng chục triệu lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều đơn vị quay MV nhảy flashmob như thủy thủ tàu ngầm Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải quân), Cao đẳng FPT Polytechnic...