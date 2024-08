Dàn sao 'Anh trai say hi' hát về ơn sinh thành

Ca sĩ Anh Tú, Quang Trung, Dương Domic xúc động khi hát "Bao lời con chưa nói", ôn kỷ niệm về mẹ ở show "Anh trai say hi".

Trích tiết mục "Bao lời con chưa nói". Video: Vie

Ca khúc được giới thiệu trong tập 10 của show âm nhạc, phát tối 18/7, dịp lễ Vu Lan (ngày rằm tháng Bảy âm lịch). Khách mời - nghệ sĩ Kim Xuân mở màn với lời ru bên chiếc nôi: "Ví dầu cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...". Lần lượt, các thí sinh như Anh Tú (Atus), Quang Trung, Dương Domic cất giọng trên nền nhạc piano, hát về tấm lòng người con trước công ơn dưỡng dục: "Mình thật là nhỏ bé giữa thế giới bao la/ Càng thật sự nhỏ bé khi trở về nhà/ Mẹ dặn: 'Mày phải ăn no, tự biết chăm lo. Gầy thì đừng về nhà'".

Xuyên suốt nhạc phẩm, mỗi giọng ca gửi gắm câu chuyện của bản thân về mẹ qua câu rap. Với Song Luân, đó là nỗi lòng của người con "33 năm trôi qua vẫn gọi điện khóc lóc mẹ già", Dương Domic thể hiện niềm tự hào "thằng nhóc ngày xưa giờ đã trên truyền hình". Đạo cụ phụ họa trong tiết mục được lấy ý tưởng từ những món đồ tuổi thơ, như chiếc quạt nan mẹ hay quạt cho con mỗi tối, cây chổi lông gà mẹ thường răn dạy khi con không ngoan.

Năm giọng ca trẻ hát cùng nghệ sĩ Kim Xuân trong ca khúc "Bao lời con chưa nói". Ảnh: An Trần

Cuối tiết mục, năm thành viên trong đội hòa giọng cùng nghệ sĩ Kim Xuân, khiến trường quay xúc động. Bài hát tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, nhiều video tiết mục lọt vào xu hướng trên TikTok. Nhiều người bình luận ca từ cùng giai điệu của bài hát gợi sự đồng cảm, khiến họ rơi nước mắt, nhớ về gia đình.

Ở phần giao lưu, các thí sinh cùng ôn kỷ niệm về gia đình. Dương Domic cho biết xa nhà lâu ngày, khi nghe nghệ sĩ Kim Xuân gọi anh bằng tên thật (Đăng Dương), ca sĩ khóc vì nhớ mẹ. Ngày còn ở nhà, anh thường khó giãi bày tình cảm với mẹ vì ngại ngùng. Anh mong qua ca khúc, khán giả trẻ học được cách nói lời yêu thương hàng ngày với người thân, vượt qua khoảng cách thế hệ trong giao tiếp.

Anh Tú (Atus) nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ, mong bà quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn bởi đang mắc nhiều chứng bệnh. Với Quang Trung, ký ức về mẹ là những bữa ăn ngon. "Tôi hiếm khi ăn bên ngoài vì chỉ cần nghe tôi kể về món nào, mẹ sẽ lập tức nấu cho tôi ăn", Quang Trung cho biết.

Ca sĩ Dương Domic xúc động bên Anh Tú (Atus). Ảnh: An Trần

Show Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Nhiều tập đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, loạt video đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. Dù vậy, một số tiết mục bị chê vũ đạo gợi cảm quá đà nhưphần thicủa nhóm Hiếu Thứ Hai. Chương trình được ra mắt sau thành công của nhiều show thực tế về âm nhạc, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - cuộc thi dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm 2023.

Mai Nhật