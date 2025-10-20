Đạn pháo Mỹ gặp sự cố, văng mảnh vào xe bảo vệ Phó tổng thống

Đạn pháo 155 mm phát nổ sớm trong màn biểu diễn ở căn cứ Pendleton, khiến mảnh đạn rơi xuống phương tiện thuộc đội bảo vệ Phó tổng thống Mỹ.

Lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc bang California hôm 19/10 cho biết sự việc xảy ra trước đó một ngày, trong cuộc biểu diễn bắn đạn thật nhân kỷ niệm 250 năm thành lập thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Pendleton.

Một quả đạn pháo cỡ 155 mm đã phát nổ sớm ở trên không, trước khi rơi xuống khu vực khoanh vùng, khiến nhiều mảnh đạn rơi xuống các xe tuần tra đang đậu trên lối dẫn vào cao tốc liên bang. Đây là các phương tiện được phân công tham gia đội bảo vệ Phó tổng thống Mỹ JD Vance khi ông đến căn cứ Pendleton dự lễ kỷ niệm.

Một sĩ quan đã nghe thấy âm thanh như tiếng sỏi đập vào xe của mình và khu vực xung quanh. Hai người khác thấy mảnh đạn dài khoảng 5 cm găm vào nắp capo xe tuần tra, tạo ra vết lõm nhỏ. Giới chức còn tìm thấy một số mảnh đạn pháo trên mặt đường.

Vết lõm và mảnh đạn pháo thu được sau sự cố tại căn cứ Pendleton hôm 18/10. Ảnh: Lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc bang California

Không có ai bị thương sau sự việc. Vào thời điểm xảy ra sự cố, tuyến đường đã ngừng hoạt động theo yêu cầu của Thống đốc California Gavin Newsom. Ông phản đối kế hoạch bắn đạn thật qua tuyến đường này và ra lệnh đóng cửa cao tốc, dù giới chức quân đội Mỹ cho rằng người dân vẫn có thể di chuyển an toàn.

"Chúng tôi yêu quý lực lượng thủy quân lục chiến và rất biết ơn căn cứ Pendleton, nhưng lần sau Phó tổng thống và Nhà Trắng không nên liều lĩnh với mạng sống của mọi người chỉ vì những dự án phù phiếm", ông Newsom cho hay.

Tony Coronado, quan chức Lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc bang California, đánh giá đây là "sự việc bất thường và đáng lo ngại", thêm rằng rất hiếm khi có hoạt động huấn luyện bắn đạn thật hoặc sử dụng chất nổ gần đường cao tốc đang hoạt động.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại căn cứ Pendleton hôm 18/10. Ảnh: AP

Hoạt động diễn tập bị đình chỉ sau vụ nổ đạn pháo. Trung tá Lindsay Pirek, phát ngôn viên đơn vị đóng tại căn cứ Pendleton, cho biết họ đã nhận được thông tin về sự việc và đang điều tra. "Chúng tôi cam kết sẽ tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố và rút kinh nghiệm cho những nhiệm vụ sau", bà cho hay.

Lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc bang California nói rằng quả đạn được khai hỏa từ White's Beach, cách đường cao tốc khoảng một km về phía nam.

Một lính thủy quân lục chiến tại căn cứ Pendleton nói rằng hoạt động huấn luyện bắn pháo thường diễn ra tại thao trường phía đông đường cao tốc và là lựa chọn an toàn hơn nhiều. Một quân nhân giấu tên khác nói sự cố như vậy rất hiếm khi xảy ra và nhiều khả năng quả đạn 155 mm đã bị lỗi ngòi nổ.

