Đàn ông và phụ nữ - ai cần hôn nhân hơn?

MỹNghiên cứu mới cho thấy đàn ông muốn kết hôn sớm vì hôn nhân giúp họ ổn định tài chính và cảm xúc, trái ngược định kiến tồn tại lâu nay.

Các bộ phim Mỹ kinh điển như "Người đàn bà đẹp" (Pretty Woman) hay "Mất ngủ ở Seattle" (Sleepless in Seattle) thường xây dựng hình ảnh nữ chính mong muốn kết hôn sớm, phản ánh niềm tin phổ biến về vai trò giới trong các mối quan hệ.

"Phụ nữ thường bị xem là người cần 'mối quan hệ cam kết' (hôn nhân) hơn và có xu hướng đẩy nhanh mọi thứ", ông Justin Lehmiller, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinsey, nói.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất của DatingNews.com và Viện Kinsey với người độc thân Mỹ đã bác bỏ quan niệm này. Kết quả cho thấy gần 29% đàn ông muốn đẩy nhanh tiến độ về chung một nhà, trong khi chỉ 19% phụ nữ có cùng mong muốn. Về việc kết hôn, 19% đàn ông muốn tiến tới hôn nhân còn phụ nữ chỉ 13,7% phụ nữ.

Lý giải xu hướng này, Viện Kinsey cho rằng một phần do đàn ông muốn ổn định tài chính, tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh kinh tế khó khăn tại Mỹ với cơ hội việc làm giảm và giá cả tăng cao.

Ngoài ra, các chuyên gia chỉ ra đàn ông phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ lãng mạn như một nguồn hỗ trợ xã hội và cảm xúc chính. Ngược lại, phụ nữ thường duy trì hạnh phúc tốt hơn nhờ mạng lưới hỗ trợ rộng hơn từ bạn bè và gia đình, theo nghiên cứu của Geoff MacDonald, giáo sư tâm lý học tại Đại học Toronto (Canada).

Ông Lehmiller giải thích thêm, quan niệm truyền thống về nam tính đôi khi khiến đàn ông gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ thân thiết, sâu sắc với bạn bè cùng giới. "Do đó, họ thường tìm kiếm sự gần gũi và kết nối chủ yếu trong các mối quan hệ lãng mạn", ông nói.

Thực tế này cũng được ghi nhận bởi các chuyên gia tư vấn tình cảm. Kyle Scheinkman, giám đốc công ty tư vấn Relationship Hero, cho biết qua kinh nghiệm làm việc trực tiếp, ông nhận thấy khách hàng nam giới thường rất háo hức được kết hôn. "Đàn ông đang có xu hướng đăng ký tư vấn nhiều hơn, và họ thường tham gia các liệu trình dài hạn với mong muốn sớm tìm được bạn đời", ông chia sẻ.

Việc nam giới mong muốn cam kết sớm hơn có những mặt tích cực. Hôn nhân được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho đàn ông về sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính, giúp họ ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc vội vàng tiến tới hôn nhân khi chưa tìm hiểu kỹ có thể khiến mối quan hệ thiếu nền tảng vững chắc, dẫn đến nguy cơ đổ vỡ cao hơn.

Nghiên cứu tại Mỹ ghi nhận khoảng 66-69% các vụ ly hôn là do phụ nữ chủ động đề xuất. Các chuyên gia từ Marriage.com khuyên các cặp đôi không nên vội vàng cưới chỉ sau vài tháng làm quen, mà cần thời gian để xây dựng sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

"Ở góc độ xã hội, xu hướng đàn ông muốn cam kết sớm hơn có thể phản ánh sự thay đổi vai trò giới và thúc đẩy bình đẳng giới trong các mối quan hệ", Lehmiller nhận định.

Ngọc Ngân (Theo CNBC)